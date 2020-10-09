***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin BALAT.E hisse senetleri ile ilgili olarak olağan üstü miktar ve fiyat hareketlerine sebep olacak açıklanmamış bir duyurusu yoktur.08.10.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kanuyu Aydınlatma Plarformu' nda yayınladığı ve şirketimizin hissesini de içeren ''Önleyici Tedbir Uygulaması''konulu duyurusu yatırımcılarımızın muhtemel spekülatif hisse hareketlerinden zarar görmesini önleme amacına yönelik tedbirler olup, şirketimizin paylarınınalım - satımına herhangi bir kısıtlama getirmemiştir.Şirket Yönetimimiz , bu kararı desteklemekte ve yatırımcılarımızın zarar görmesini önleyeceğine inanmaktadır.Bu güne kadar olduğu gibi yatırımcılarımızhisselerini diledikleri şekilde borsada oluşacak fiyatlar ile alım - satımını yapabilecektir ve hiçbir engel yoktur.Ortaklarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880536BIST