***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 18:13
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin BALAT.E hisse senetleri ile ilgili olarak olağan üstü miktar ve fiyat hareketlerine sebep olacak açıklanmamış bir duyurusu yoktur.
08.10.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'nin Kanuyu Aydınlatma Plarformu' nda yayınladığı ve şirketimizin hissesini de içeren ''Önleyici Tedbir Uygulaması''
konulu duyurusu yatırımcılarımızın muhtemel spekülatif hisse hareketlerinden zarar görmesini önleme amacına yönelik tedbirler olup, şirketimizin paylarının
alım - satımına herhangi bir kısıtlama getirmemiştir.
Şirket Yönetimimiz , bu kararı desteklemekte ve yatırımcılarımızın zarar görmesini önleyeceğine inanmaktadır.Bu güne kadar olduğu gibi yatırımcılarımız
hisselerini diledikleri şekilde borsada oluşacak fiyatlar ile alım - satımını yapabilecektir ve hiçbir engel yoktur.
Ortaklarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880536
BIST
18:051.166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 15,21
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.167
En Düşük
1.151
18:057,8419
En Yüksek
|Değişim
|: -1,28%
|| -0,1016
|Açılış
|: 7,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,8358
18:059,2746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,0759
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3705
En Düşük
9,2635
18:05485,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,31
|Açılış
|: 485,76
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,65
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DYOBY
|14,52
|262.715.331
|% 10,00
|
|BEYAZ
|12,43
|24.084.345
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.301.234
|% 10,00
|
|IDEAS
|11,66
|9.975.379
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|396.772
|% 10,00
|
|TKURU
|495,20
|2.020.911
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|3.431.092
|% -10,00
|
|OLMIP
|11,26
|2.381.862
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|2.119.196
|% -9,99
|
|EMNIS
|63,55
|356.833
|% -9,99
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|GARAN
|7,10
|1.059.391.288
|% 1,87
|
|TUPRS
|83,05
|820.757.773
|% 1,47
|
|ASELS
|18,11
|710.515.065
|% 0,06
|
|PETKM
|4,61
|2.136.330.830
|% 4,06
|
|ZOREN
|2,76
|682.984.761
|% 1,47
|
|EKGYO
|1,80
|386.881.515
|% 2,86
|
|SISE
|6,91
|1.429.587.559
|% 1,77
|
|KRDMD
|3,47
|695.295.341
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8383
|7,8419
|% -1,28
|
|Euro
|9,2661
|9,2746
|% -0,81
|
|Sterlin
|10,1875
|10,2386
|% -0,50
|
|Frank
|8,5901
|8,6419
|% -0,38
|
|Riyal
|2,0872
|2,0977
|% -1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|31,11
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,02
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.285
|51,00
|
|Tam
|3.220
|3.300
|45,01
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|21,77
|
|Çeyrek
|781
|798
|10,88
|
|Gümüş.Ons
|24,68
|24,71
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,15
|
|B. Petrol
|43,16
|43,16
|-0,18
|
Seans Raporu
18:05
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, KOZAA, ARCLK
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 14 artarak (% 1.25 ) 1, 064
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IDEAS, CEOEM, TRCAS, VANGD, KERVN, UFUK, ATSYH, AYCES, BASCM, KENT
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ARTI, UZERB, OLMIP, COSMO, TUCLK, TKURU, KSTUR, EMNIS, BMELK, YAPRK
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17:58
CEOEM, ADESE, BRISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında