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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.01.2021 19:04



***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Aracı kurumumuz Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 13.10.2020 tarih ve 142 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na
yapılan sermaye artış başvurusu olumlu sonuçlanmamıştır.
Yatırımcılarımıza duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897898


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