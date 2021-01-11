***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yapmış olduğumuz Sermaye Artışı başvurusu olumsuz sonuçlanması nedeni ile tararfımıza bildirileneksiklikler giderilip yeniden Sermaye Artışı başvurusu yapılacaktır.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899401BIST