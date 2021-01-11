***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2021 09:18
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yapmış olduğumuz Sermaye Artışı başvurusu olumsuz sonuçlanması nedeni ile tararfımıza bildirilen
eksiklikler giderilip yeniden Sermaye Artışı başvurusu yapılacaktır.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899401
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
0
En Düşük
0
18:057,4599
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,0867
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4970
En Düşük
7,3310
18:059,1026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0770
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9950
|
9,1297
En Düşük
8,9378
18:05443,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 4,88
|Açılış
|: 443,00
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
443,72
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CEMTS
|15,83
|104.021.335
|% 1,79
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|GUBRF
|71,05
|616.693.884
|% 0,00
|
|AVHOL
|5,91
|2.457.565
|% 0,00
|
|BERA
|20,38
|56.290.650
|% 0,00
|
|EGEEN
|1.795,50
|530.560.090
|% 0,00
|
|GUBRF
|71,05
|616.693.884
|% 0,00
|
|IPEKE
|13,57
|717.638.820
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|KOZAL
|119,00
|2.597.122.150
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|THYAO
|12,82
|1.518.073.650
|% 0,00
|
|SISE
|7,42
|1.477.569.243
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,54
|3.104.384.317
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,61
|1.053.841.070
|% 0,00
|
|GARAN
|10,76
|2.589.663.284
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,32
|699.493.260
|% 0,00
|
|PETKM
|5,26
|1.059.661.480
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4564
|7,4660
|% 1,26
|
|Euro
|9,0899
|9,1005
|% 0,83
|
|Sterlin
|10,0447
|10,0951
|% 0,74
|
|Frank
|8,3667
|8,4171
|% 0,86
|
|Riyal
|1,9828
|1,9927
|% 1,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-1,62
|
|Altın Gr.
|442
|442
|4,23
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,84
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,94
|5,95
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|-0,68
|