***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2021 18:38
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İştirakimiz Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 1722 ada 5 parselde 14.796,02 m2 tahsisli arsası ile ilgili olarak yapılması gereken ilave
inşaat ruhsatı almış bulunmaktadır. Bu durumda 2.818 m2 A Blok inşaatı tamamlanmış, 1.835 m2 B Blok inşaat ruhsatı alınmıştır. İnşaatın yapılması için ihtiyaç olan finans kaynağı Berka A.Ş. ortaklar
tarafından karşılanacaktır. İnşaatın yapılması ile ilgili olarak betonarme prefabrik firması ile sözleşme ve ödeme yapılmış ve hafriyat işlemlerine başlanmıştır.
Tüm Yatırımcılarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918269
BIST
18:051.555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,92
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.566
En Düşük
1.553
18:057,5626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0042
|Açılış
|: 7,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
18:059,0168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0378
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
18:05419,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,53
|Açılış
|: 419,88
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|19,48
|13.255.750
|% 9,99
|
|SAYAS
|19,81
|19.586.747
|% 9,99
|
|GOZDE
|9,14
|334.652.006
|% 9,99
|
|JANTS
|624,20
|254.701.516
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|52.189.997
|% 9,99
|
|POLTK
|333,90
|37.467.753
|% -10,00
|
|DIRIT
|7,02
|759.489
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|2.297.404
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|13.262.633
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|1.537.259
|% -9,98
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|THYAO
|14,69
|987.076.778
|% 1,31
|
|SASA
|45,18
|942.959.816
|% 0,22
|
|OTKAR
|436,00
|886.579.974
|% 8,22
|
|EKGYO
|2,23
|441.382.017
|% -2,62
|
|GARAN
|8,72
|1.260.117.408
|% -2,24
|
|SISE
|7,79
|1.018.735.867
|% 1,70
|
|USAK
|2,75
|305.800.224
|% 4,17
|
|KRDMD
|7,59
|861.253.625
|% -0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5589
|7,5626
|% -0,06
|
|Euro
|9,0097
|9,0168
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,4609
|10,5134
|% -0,45
|
|Frank
|8,1112
|8,1601
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0103
|2,0204
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.728
|3,92
|
|Altın Gr.
|420
|420
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.798
|2.841
|5,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|6,32
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|3,06
|
|Çeyrek
|675
|691
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|68,21
|68,21
|-1,01
|
Seans Raporu
18:05
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17:59LINK
Yüzde 7.05 oranında artışla 49.50 lira fiyatla işlem gören hissede 631, 026 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, DOHOL, GARAN
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 56 kaybederek (% -0.33 ) 1, 359
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAPLM, SANKO, BRMEN, TRILC, BJKAS, LOGO, ULAS, JANTS, UMPAS, ESEN
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SONME, POLTK, UZERB, CASA, FENER