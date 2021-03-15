***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİştirakimiz Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş. sahip olduğu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 1722 ada 5 parselde 14.796,02 m2 tahsisli arsası ile ilgili olarak yapılması gereken ilaveinşaat ruhsatı almış bulunmaktadır. Bu durumda 2.818 m2 A Blok inşaatı tamamlanmış, 1.835 m2 B Blok inşaat ruhsatı alınmıştır. İnşaatın yapılması için ihtiyaç olan finans kaynağı Berka A.Ş. ortaklartarafından karşılanacaktır. İnşaatın yapılması ile ilgili olarak betonarme prefabrik firması ile sözleşme ve ödeme yapılmış ve hafriyat işlemlerine başlanmıştır.Tüm Yatırımcılarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918269BIST