***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 16:55
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
26.04.2021 Tarihinde yayınlanan Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi ile 1.1 - ''Maddesinde belirtildiği gibi Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır '' maddesini kapsayan şirketimiz yasaktan muaf olup, üretime devam edecektir.
Tüm Yatırımcılarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932410
BIST
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|CMBTN
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|11.256.473
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|ALCAR
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|BRYAT
|367,10
|27.593.102
|% 9,98
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|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.574.881
|% -9,96
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|ATLAS
|1,83
|1.278.001
|% -9,85
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|BNTAS
|6,10
|89.745.675
|% -9,63
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
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|GARAN
|7,20
|899.538.076
|% 1,12
|
|PETKM
|6,71
|675.885.897
|% 2,91
|
|EREGL
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|597.080.513
|% 1,06
|
|SASA
|36,52
|410.613.064
|% 0,33
|
|KRDMD
|7,12
|384.969.122
|% 1,42
|
|YKBNK
|2,10
|280.981.742
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|899.538.076
|% 1,12
|
|PETKM
|6,71
|675.885.897
|% 2,91
|
|TSKB
|1,26
|100.119.865
|% 4,13
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|AKBNK
|4,88
|362.494.766
|% 0,62
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2298
|8,2343
|% 0,56
|
|Euro
|9,9820
|9,9887
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,4612
|11,5187
|% 0,67
|
|Frank
|9,0142
|9,0685
|% 0,48
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|Riyal
|2,1924
|2,2033
|% 0,69
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|17:23
|Alış
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|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-19,36
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|Altın Gr.
|467
|467
|-1,86
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
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|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
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|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,35
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|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,05
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|67,77
|67,77
|0,99
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