***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar04.06.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında alınan 2021 / 06 Sayılı Karar gereği % 100 Sermaye Artışına aracılık edecekTERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ile 04.06.2021 tarihinde aracılık sözleşmesi imzalanmıştır.Tüm yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940251BIST