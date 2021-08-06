***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTalebimiz doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu 05.08.2021 / 29 nolu yazımıza istinaden 09.08.2021 tarihinde yayınlamamız gereken Finansal Raporların SPK 'nın 06.08.2021 tarihli izniyle 06.09.2021 tarihine uzatılmıştır.Tüm yatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955451BIST