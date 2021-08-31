***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.08.2021 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında gündem maddesi olan 04.06.2021 Tarih ve 2021 / 06 nolu Yönetim Kurulu Karar'ını iptal edilerekekteki Yönetim Kurulu Kararı'nın güncellenmesine ve 10.054.000 TL tutarında Tahsisli Sermaye Artırım Kararı verilmesine toplantıya katılanların oy birliği ilekarar verilmiştir.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961023BIST