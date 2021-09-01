***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar31.08.2021 tarihinde Yönetim Kurulu' muzun almış olduğu 2021 / 14 Sayılı Tahsisli Sermaye Artışı kararı doğrultusunda gerekli evraklarıtamamlayarak, bu gün 01.09.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurumuna başvuru yapılmıştır.Tüm Yatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961228BIST