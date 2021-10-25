***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









lamalarBalatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile şirketin tahsisli sermaye artırımına 3.500.000 TL nakit tutar ile iştirak edecek olan ve halihazırda şirketin % 3.00 oranında ortağı konumunda bulunan Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. (Yatırımcı) arasında 25 Ekim 2021 tarihi itibarıyle,şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 2021 yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere 1.000.000Tİ (Bir Milyon Türk Lirası) tutara kadarkısa vadeli finansman temini üzerinde mutabık kalınmıştır. Anlaşmanın karşılıklı olarak imzalanması sonrasında bilahare daha ayrıntılı duyuruda bulunulacaktır.Tüm Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972218BIST