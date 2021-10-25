***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.10.2021 17:22
lamalar
Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ile şirketin tahsisli sermaye artırımına 3.500.000 TL nakit tutar ile iştirak edecek olan ve hali
hazırda şirketin % 3.00 oranında ortağı konumunda bulunan Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. (Yatırımcı) arasında 25 Ekim 2021 tarihi itibarıyle,
şirketin kısa vadeli finansman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak 2021 yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere 1.000.000Tİ (Bir Milyon Türk Lirası) tutara kadar
kısa vadeli finansman temini üzerinde mutabık kalınmıştır. Anlaşmanın karşılıklı olarak imzalanması sonrasında bilahare daha ayrıntılı duyuruda bulunulacaktır.
Tüm Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972218
BIST
18:051.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 13,00
|Açılış
|: 1.475
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.495
En Düşük
1.471
18:059,5487
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0539
|Açılış
|: 9,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,8485
En Düşük
9,5317
18:0511,1073
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0851
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 11,0900
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11,4799
En Düşük
11,0796
18:05555,44
En Yüksek
|Değişim
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|| 1,87
|Açılış
|: 555,44
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|Önceki Kapanış
|: 553,56
|
567,94
En Düşük
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|AKFGY
|6,27
|35.363.839
|% 10,00
|
|FRIGO
|23,10
|26.180.753
|% 10,00
|
|MERIT
|26,18
|24.496.990
|% 10,00
|
|DOBUR
|45,24
|14.396.761
|% 9,97
|
|KSTUR
|265,80
|816.259
|% 9,97
|
|YUNSA
|12,19
|72.199.715
|% -8,69
|
|KERVN
|0,74
|1.924.850
|% -7,50
|
|AGESA
|19,93
|10.527.616
|% -7,04
|
|ANGEN
|22,74
|363.992.007
|% -5,80
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% -0,44
|
|SASA
|29,38
|1.121.775.227
|% 3,96
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|THYAO
|14,28
|1.064.841.017
|% 0,99
|
|SISE
|8,58
|968.357.913
|% 0,47
|
|YKBNK
|2,59
|1.108.256.071
|% 0,39
|
|GARAN
|9,08
|3.857.000.301
|% -0,44
|
|EKGYO
|1,97
|440.425.902
|% 0,51
|
|HLGYO
|2,65
|458.051.492
|% -5,69
|
|AKBNK
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|% 1,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5473
|9,5487
|% -0,56
|
|Euro
|11,0892
|11,1073
|% -0,76
|
|Sterlin
|13,1136
|13,1794
|% -0,41
|
|Frank
|10,3466
|10,4089
|% -0,92
|
|Riyal
|2,5383
|2,5510
|% -0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|16,06
|
|Altın Gr.
|555
|555
|1,72
|
|Cumhuriyet
|3.686
|3.742
|55,00
|
|Tam
|3.667
|3.759
|54,60
|
|Yarım
|1.772
|1.818
|26,41
|
|Çeyrek
|889
|909
|13,21
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,55
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|7,53
|7,54
|0,03
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|0,64
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Seans Raporu
18:05
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17:59JANTS
Yüzde 4.54 oranında artışla 58.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 845, 824 adet işlem
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17:58TGSAS
Yüzde 6.56 oranında artışla 15.11 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 120, 991 adet işlem
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17:57DMSAS
Yüzde 4.07 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 028, 014 adet işlem
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17:56GRNYO
Yüzde 9.84 oranında artışla 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 173, 559 adet işlem
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17:55DARDL
Yüzde 4.21 oranında artışla 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 928, 491 adet işlem