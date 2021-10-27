***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 12:52
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.10.2021 Tarihinde Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. arasında Kısa Vadeli Finansman Temini Anlaşması imzalanmıştır.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972731
BIST
15:001.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,58
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
15:009,4863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0494
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
15:0011,0422
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0248
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
15:00546,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,13
|Açılış
|: 546,81
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler15:00
|HEDEF
|2,84
|3.280.896
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|68.051.478
|% 9,64
|
|JANTS
|64,15
|254.115.788
|% 9,38
|
|KARYE
|19,63
|49.680.309
|% 7,33
|
|SEKUR
|20,52
|43.330.168
|% 7,10
|
|BIOEN
|25,10
|280.089.446
|% -7,04
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,69
|218.157.919
|% -5,00
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|IZTAR
|23,50
|4.017.572
|% -4,00
|
|GARAN
|9,48
|1.882.795.972
|% 2,60
|
|EREGL
|19,64
|958.721.916
|% -1,80
|
|THYAO
|14,83
|859.878.309
|% 0,88
|
|AKBNK
|5,73
|745.088.258
|% 2,69
|
|ASELS
|16,49
|739.954.970
|% -2,83
|
|YKBNK
|2,63
|588.429.083
|% 1,15
|
|GARAN
|9,48
|1.882.795.972
|% 2,60
|
|EKGYO
|1,98
|293.384.319
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,73
|745.088.258
|% 2,69
|
|DOHOL
|2,67
|270.300.972
|% 0,38
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4824
|9,4863
|% -0,52
|
|Euro
|11,0358
|11,0422
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,9942
|13,0594
|% -0,74
|
|Frank
|10,2855
|10,3475
|% -0,44
|
|Riyal
|2,5233
|2,5359
|% -0,49
|
|15:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,06
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,14
|
|Cumhuriyet
|3.603
|3.658
|-7,00
|
|Tam
|3.589
|3.679
|-2,08
|
|Yarım
|1.734
|1.780
|-1,01
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,61
|84,61
|-1,04
|