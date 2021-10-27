***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.10.2021 Tarihinde Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. arasında Kısa Vadeli Finansman Temini Anlaşması imzalanmıştır.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972731BIST