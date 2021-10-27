***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.10.2021 18:06
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.10.2021 Tarihinde Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan Finansman Temini sözleşmesi gereği 266.000. TL şirketimize göndermiş olup , yapılandırılmış ve ödeme vadesi 31.10.2021 tarihi olan vergiler 1.taksit ödemesi yapılmıştır.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972882
BIST
17:591.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 10,59
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
17:599,5164
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0193
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:5911,0548
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0122
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:59548,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,29
|Açılış
|: 548,65
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATATP
|39,60
|41.012.724
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.543.007
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|326.843.245
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,22
|7.846.295
|% 9,90
|
|KARYE
|20,10
|80.735.662
|% 9,90
|
|BALAT
|7,90
|397.638
|% -8,14
|
|BIOEN
|25,04
|417.727.286
|% -7,26
|
|ISGSY
|8,09
|213.906.945
|% -7,01
|
|DIRIT
|4,12
|54.522
|% -6,36
|
|KSTUR
|249,20
|390.496
|% -6,25
|
|GARAN
|9,55
|2.835.174.786
|% 3,35
|
|THYAO
|14,82
|1.451.935.262
|% 0,82
|
|EREGL
|19,86
|1.373.533.545
|% -0,70
|
|AKBNK
|5,76
|1.126.662.795
|% 3,23
|
|ASELS
|16,48
|979.271.091
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|894.217.226
|% 2,31
|
|GARAN
|9,55
|2.835.174.786
|% 3,35
|
|AKBNK
|5,76
|1.126.662.795
|% 3,23
|
|EKGYO
|1,98
|376.433.669
|% 0,51
|
|DOHOL
|2,66
|354.955.918
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5104
|9,5164
|% -0,20
|
|Euro
|11,0475
|11,0548
|% -0,11
|
|Sterlin
|12,9985
|13,0637
|% -0,71
|
|Frank
|10,3208
|10,3829
|% -0,10
|
|Riyal
|2,5274
|2,5401
|% -0,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,14
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,38
|7,38
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,17
|84,17
|-1,48
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:56ERBOS
Yüzde 4.56 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 587, 888 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında