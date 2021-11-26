***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.11.2021 13:15
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.11.2021 Tarih ve 2021 / 59 Sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Bülteni'nde yayınlanan ve olumlu görüş verilen şirketimizin Tahsisli Sermaye Artışı ile ilgili bu gün 26.11.2021 tarihinde artırılan paylar için Borsa İstanbul A.Ş.'ye fiyat belirlenmesi için başvuru yapılmıştır.
Tüm Yatırımcılara Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979778
BIST
13:471.784
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709,62
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BIST En Aktif Hisseler13:45
|BALAT
|9,68
|1.569.738
|% 10,00
|
|RALYH
|17,83
|26.257.398
|% 9,99
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|YEOTK
|61,10
|114.630.436
|% 9,99
|
|PENTA
|301,80
|21.933.504
|% 9,99
|
|UZERB
|37,26
|1.414.613
|% 9,98
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|IDEAS
|33,58
|45.196.747
|% -9,88
|
|PGSUS
|88,70
|397.285.222
|% -9,40
|
|IHAAS
|5,75
|37.188.861
|% -9,16
|
|THYAO
|17,23
|1.866.488.946
|% -8,25
|
|TAVHL
|27,22
|262.604.648
|% -7,73
|
|THYAO
|17,23
|1.866.488.946
|% -8,25
|
|GARAN
|11,55
|854.382.786
|% -1,62
|
|SASA
|39,54
|728.061.245
|% 1,02
|
|KRDMD
|8,65
|690.580.024
|% -2,59
|
|SISE
|11,86
|658.882.382
|% -0,50
|
|YKBNK
|3,26
|654.962.623
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,15
|278.193.598
|% -2,71
|
|HALKB
|5,41
|582.956.792
|% 3,05
|
|THYAO
|17,23
|1.866.488.946
|% -8,25
|
|MOBTL
|1,69
|135.664.585
|% 1,20
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,1089
|12,1449
|% 1,21
|
|Euro
|13,6640
|13,7109
|% 1,81
|
|Sterlin
|16,0951
|16,1758
|% 0,98
|
|Frank
|13,0343
|13,1128
|% 2,07
|
|Riyal
|3,2211
|3,2372
|% 1,00
|
|13:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|19,88
|
|Altın Gr.
|706
|706
|15,67
|
|Cumhuriyet
|4.607
|4.677
|57,00
|
|Tam
|4.585
|4.705
|57,44
|
|Yarım
|2.216
|2.276
|27,79
|
|Çeyrek
|1.111
|1.138
|13,89
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,01
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|Gümüş Gr.
|9,19
|9,20
|0,09
|
|B. Petrol
|77,53
|77,53
|-4,69
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