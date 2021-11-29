***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.10.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.10.2021 Tarihinde Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan Finansman Temini sözleşmesi gereği 373.500. TL şirketimize göndermiş olup , yapılandırılmış Vergi ve SGK ödeme vadesi 30.11.2021 tarihi olan vergilerin 2.taksit ve SGK Yapılandırma 1. taksit ödemesi yapılmıştır.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980080BIST