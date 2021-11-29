***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2021 15:58
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
27.10.2021 Tarihinde Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan Finansman Temini sözleşmesi gereği 373.500. TL şirketimize göndermiş olup , yapılandırılmış Vergi ve SGK ödeme vadesi 30.11.2021 tarihi olan vergilerin 2.taksit ve SGK Yapılandırma 1. taksit ödemesi yapılmıştır.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980080
BIST
16:091.794
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 17,96
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.796
En Düşük
1.777
16:0912,6971
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 0,3281
|Açılış
|: 12,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8144
En Düşük
12,3321
16:0914,3515
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 0,3425
|Açılış
|: 14,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,4643
En Düşük
13,9221
16:09732,06
En Yüksek
|Değişim
|: 2,67%
|| 19,01
|Açılış
|: 732,06
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler16:09
|KTSKR
|31,24
|58.141.708
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.453.765
|% 10,00
|
|MIATK
|27,96
|335.869.746
|% 9,99
|
|RODRG
|14,77
|3.268.285
|% 9,98
|
|INTEM
|50,45
|6.125.719
|% 9,96
|
|PRKAB
|71,20
|291.521.638
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|33.921.568
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,28
|35.267.248
|% -9,72
|
|DERIM
|7,80
|11.977.880
|% -7,36
|
|BJKAS
|5,35
|74.218.001
|% -7,12
|
|THYAO
|17,16
|2.323.185.629
|% 1,00
|
|SASA
|42,28
|1.376.568.156
|% 7,26
|
|GARAN
|11,40
|1.193.183.834
|% -0,35
|
|ASELS
|22,08
|1.160.272.303
|% 6,77
|
|SISE
|12,14
|950.264.072
|% 1,68
|
|YKBNK
|3,18
|789.282.953
|% -0,31
|
|EKGYO
|2,27
|475.395.017
|% 2,25
|
|ODAS
|1,54
|240.737.492
|% 0,00
|
|THYAO
|17,16
|2.323.185.629
|% 1,00
|
|ADESE
|0,78
|93.206.814
|% 0,00
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,6851
|12,6971
|% 2,65
|
|Euro
|14,3140
|14,3515
|% 2,44
|
|Sterlin
|16,8329
|16,9173
|% 2,19
|
|Frank
|13,6435
|13,7257
|% 2,20
|
|Riyal
|3,3677
|3,3846
|% 2,45
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|-1,03
|
|Altın Gr.
|729
|729
|16,19
|
|Cumhuriyet
|4.809
|4.881
|127,00
|
|Tam
|4.783
|4.909
|130,05
|
|Yarım
|2.312
|2.374
|62,91
|
|Çeyrek
|1.160
|1.187
|31,46
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,46
|0,26
|
|B. Petrol
|74,96
|74,96
|3,37
|
Seans Raporu
16:09
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16:23XU100
Endeks 1, 795 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 19, 273.00 milyon TL de
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16:22OZBAL
Yüzde 9.94 oranında artışla 23.22 lira fiyatla işlem gören hissede 516, 254 adet işlem
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16:20HURGZ
Yüzde 5.19 oranında artışla 2.23 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 432, 013 adet işlem
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16:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, KOZAA, SAHOL
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16:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 13 artarak (% 0.96 ) 1, 589