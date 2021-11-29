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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2021 15:58
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

27.10.2021 Tarihinde Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan Finansman Temini sözleşmesi gereği  373.500. TL şirketimize göndermiş olup , yapılandırılmış Vergi ve SGK ödeme vadesi 30.11.2021 tarihi olan vergilerin 2.taksit ve SGK Yapılandırma 1. taksit ödemesi yapılmıştır.
Tüm Yatırımcılara duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980080


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Tam 4.783 4.909 130,05  
Yarım 2.312 2.374 62,91  
Çeyrek 1.160 1.187 31,46  
Gümüş.Ons 23,17 23,21 0,08  
Gümüş Gr. 9,44 9,46 0,26  
B. Petrol 74,96 74,96 3,37  
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