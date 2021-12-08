***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.12.2021 Tarihinde 2021 / 20 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı' nda Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilen Serdar Ceylan' ın özgeçmişi aşağıdaki gibidir:Özgeçmiş Bilgisi:20 yılı aşkın bir süredir Türkiye Finans Piyasaları'nın içerisinde yer alan Serdar Ceylan kurumsal finansman, portföy yönetimi ve girişim sermayesi alanlarında yoğun tecrübeye sahiptir. KOBİ'lerin büyüme yatırımları ve teknolojik dönüşümlerine odaklanan Ceylan, şirket satın alma ve birleşme faaliyetlerinde de aktif rol almaktadır. 2010 yılından itibaren girişim sermayesi alanına yönelen ve birçok doğrudan yatırım ve halka arz projesinin içerisinde yer alan Ceylan, bir grup yatırımcı ile beraber Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş.'nin kuruluşuna öncülük etmeden önce en son Hedef Girişim Sermayesi A.Ş.'nin kardeş kuruluşu olan Hedef Portföy Yönetimi A.Ş.'nde toplamda 5 yıl olmak üzere Portföy Yöneticisi ve Genel Müdür olarak çalışmıştır.Evli ve bir çocuk sahibi olan ve iyi düzeyde İngilizce bilen Ceylan, Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisanslarına sahiptir.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982060BIST