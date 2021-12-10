***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 18:12
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.12.2021 Tarih ve 2021 / 22 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı' nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyeleri' nden Yusuf Altun ve Serdar Ceylan Denetim Komitesi Üyeliği'ne seçilmişlerdir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982753
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|Alış
|Satış
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|8,27
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|Altın Gr.
|793
|793
|5,88
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|5.363
|69,00
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|Tam
|5.255
|5.388
|66,95
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|Yarım
|2.540
|2.607
|32,39
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|Çeyrek
|1.274
|1.303
|16,19
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|Gümüş.Ons
|22,12
|22,15
|0,18
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|9,86
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