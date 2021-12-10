***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.12.2021 Tarih ve 2021 / 22 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı' nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyeleri' nden Yusuf Altun ve Serdar Ceylan Denetim Komitesi Üyeliği'ne seçilmişlerdir.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982753BIST