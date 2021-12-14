***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar27.10.2021 Tarihinde Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. ile yapılan Finansman Temini sözleşmesi gereği toplam 639.500. TL şirketimize göndermiş olup , 14.12.2021 tarihinde Tera Yatırım Menkul Derler A.Ş. tarafından Tahsisli Sermaye Artışı nedeni ile 4.905.000. TL tarafımıza ödeme yapılmış ve 639.500. TL Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş.' ye geri ödeme gerçekleşmiştir.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983188BIST