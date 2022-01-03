***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.01.2022 18:17
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Balatacılar A.Ş. ile bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş. aktifinde bulunan makine ve teçhizatlar ile ayrıca, yine Berka Balata A.Ş. şirketi kayıtlarında yer alan Tahsisli Arsa Sözleşmesi gereği Yapı Ruhsatı alınmış olan A Blok binanın tamamlanmış olması nedeni ile ilgili maddi duran varlık, Maddi Duran Varlıklar ve Tesis, Makina ve Teçhizatlar'a ilişkin muhasebe Standardı ("TMS 16") gereğince 31.12.2021 tarihi itibariyle TFRS finansal tablolara yansıtılmak üzere yeniden değerleme yaptırılmasına karar verilmiş ve değerleme şirketi olarak SPK lisanslı Lal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. şirketi ile 31.12.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988228
BIST
18:051.927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
0
En Düşük
0
18:0513,2697
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 0,2014
|Açılış
|: 13,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,4943
En Düşük
12,9640
18:0515,0315
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 0,2297
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1500
|
15,2589
En Düşük
14,6944
18:05776,95
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 17,95
|Açılış
|: 776,95
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|QNBFB
|38,64
|283.762
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|PAGYO
|9,27
|2.160.855
|% 0,00
|
|ULAS
|3,24
|758.474
|% 0,00
|
|MSGYO
|4,16
|2.996.739
|% 0,00
|
|QNBFB
|38,64
|283.762
|% 0,00
|
|PAPIL
|14,70
|15.672.799
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EREGL
|29,24
|1.351.910.568
|% 0,00
|
|SISE
|13,86
|1.020.381.273
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,46
|942.374.387
|% 0,00
|
|ODAS
|1,39
|262.104.270
|% 0,00
|
|GARAN
|11,46
|1.937.748.956
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,23
|365.359.423
|% 0,00
|
|THYAO
|21,84
|1.991.851.326
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2510
|13,2697
|% 1,54
|
|Euro
|14,9432
|15,0315
|% 1,55
|
|Sterlin
|17,9745
|18,0646
|% 2,15
|
|Frank
|14,5200
|14,6075
|% 2,27
|
|Riyal
|3,5555
|3,5733
|% 2,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.805
|2,82
|
|Altın Gr.
|777
|777
|17,95
|
|Cumhuriyet
|5.083
|5.160
|-174,00
|
|Tam
|5.055
|5.187
|-176,96
|
|Yarım
|2.443
|2.509
|-85,60
|
|Çeyrek
|1.225
|1.255
|-42,80
|
|Gümüş.Ons
|22,76
|22,79
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,16
|
|B. Petrol
|79,03
|79,03
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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