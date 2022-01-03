***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Balatacılar A.Ş. ile bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş. aktifinde bulunan makine ve teçhizatlar ile ayrıca, yine Berka Balata A.Ş. şirketi kayıtlarında yer alan Tahsisli Arsa Sözleşmesi gereği Yapı Ruhsatı alınmış olan A Blok binanın tamamlanmış olması nedeni ile ilgili maddi duran varlık, Maddi Duran Varlıklar ve Tesis, Makina ve Teçhizatlar'a ilişkin muhasebe Standardı ("TMS 16") gereğince 31.12.2021 tarihi itibariyle TFRS finansal tablolara yansıtılmak üzere yeniden değerleme yaptırılmasına karar verilmiş ve değerleme şirketi olarak SPK lisanslı Lal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. şirketi ile 31.12.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış ve çalışmalara başlanmıştır.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988228BIST