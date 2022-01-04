***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2022 18:49
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Evet (Yes)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"03.01.2022 tarihi itibariyle Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. şirketinden Sayın Aydın Öztunalı imzalı olarak tarafımıza bir "Yatırım Niyet Mektubu" ulaşmış olup, yatırım niyet mektubu ekte yer almaktadır.
Şirket Yönetim Kurulumuz, ilgili konuyu gerekli araştırma ve görüşmeleri titizlikle yaparak ayrıntılı bir şekilde ele alacak ve sonrasında da ilgili hususu önümüzdeki günlerde, şirketimize sağlayabileceği finansal ve stratejik katkı yönünden değerlendirip karara bağlayacaktır.
Tüm yatırımcılarımıza duyurulur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988745
BIST
18:051.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 36,93
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.925
18:0513,5565
En Yüksek
|Değişim
|: 3,74%
|| 0,4882
|Açılış
|: 13,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,5913
En Düşük
12,9640
18:0515,3247
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 0,5229
|Açılış
|: 15,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,3580
En Düşük
14,6944
18:05792,91
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 33,91
|Açılış
|: 792,91
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
792,91
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CRFSA
|46,22
|5.860.326
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|76.385.493
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.320.779
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|6.257.747
|% 9,99
|
|MGROS
|43,00
|238.775.548
|% 9,97
|
|BAGFS
|16,41
|87.703.991
|% -7,29
|
|OTTO
|36,50
|1.411.541
|% -5,68
|
|QNBFL
|77,75
|263.781
|% -5,36
|
|MAALT
|277,30
|10.261.876
|% -5,33
|
|KUYAS
|5,30
|19.840.715
|% -5,19
|
|THYAO
|22,80
|3.176.985.654
|% 4,40
|
|EREGL
|30,22
|2.229.221.929
|% 3,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|SASA
|55,45
|1.975.903.407
|% 4,13
|
|SISE
|14,26
|1.550.441.393
|% 2,89
|
|YKBNK
|3,43
|1.107.872.448
|% -0,87
|
|EKGYO
|2,26
|614.988.806
|% 1,35
|
|GARAN
|11,43
|2.113.029.070
|% -0,26
|
|IHLAS
|0,60
|107.179.294
|% 5,26
|
|ODAS
|1,38
|193.969.405
|% -0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5409
|13,5565
|% 3,74
|
|Euro
|15,2764
|15,3247
|% 3,53
|
|Sterlin
|18,3349
|18,4268
|% 4,20
|
|Frank
|14,7673
|14,8563
|% 4,01
|
|Riyal
|3,6046
|3,6227
|% 3,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.815
|12,63
|
|Altın Gr.
|791
|791
|31,98
|
|Cumhuriyet
|5.171
|5.249
|89,00
|
|Tam
|5.148
|5.282
|95,41
|
|Yarım
|2.488
|2.555
|46,15
|
|Çeyrek
|1.248
|1.278
|23,08
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,07
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,04
|0,39
|
|B. Petrol
|80,09
|80,09
|1,11
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 34 artarak (% 1.01 ) 1, 730
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ELITE, TSPOR, CRFSA, IHAAS, FLAP, UZERB, KRSTL, DOBUR, IHEVA
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17:59
CLEBI, UNLU, VAKFN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:59
ISGYO, ANGEN, KZBGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında