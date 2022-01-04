***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"03.01.2022 tarihi itibariyle Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. şirketinden Sayın Aydın Öztunalı imzalı olarak tarafımıza bir "Yatırım Niyet Mektubu" ulaşmış olup, yatırım niyet mektubu ekte yer almaktadır.Şirket Yönetim Kurulumuz, ilgili konuyu gerekli araştırma ve görüşmeleri titizlikle yaparak ayrıntılı bir şekilde ele alacak ve sonrasında da ilgili hususu önümüzdeki günlerde, şirketimize sağlayabileceği finansal ve stratejik katkı yönünden değerlendirip karara bağlayacaktır.Tüm yatırımcılarımıza duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988745BIST