***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar2021 Yıl Sonu Finansallarıyla İlgili Bilgilendirme Notu ektedir.Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009675BIST