***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.04.2022 09:19
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
03.02.2022 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz "Üretim Alanının Genişletilmesi" hamlemize bağlı olarak, mevcut durumda şirketimizin üretim ayağını oluşturan ve %50,64 oranında pay sahipliği ile bağlı ortaklığımız pozisyonunda bulunan Berka Balata A.Ş.'nin "B Blok" inşaatı tamamlanmış olup, Organize Sanayi Yönetimine oturma ruhsatı için başvuruda bulunulmuştur.
Berka Balata A.Ş.'nin hali hazırdaki üretim faaliyeti, Manisa Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 14.796 m2 tahsisli arsa üzerindeki "A Blok" ile üretim faaliyetleri Mart 2020 tarihinden itibaren devam etmektedir. "B Blok"un da tamamlanmasıyla beraber, toplam üretim alanımız mevcuda göre %66 oranında artış kaydetmiş olmaktadır.
Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024664
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.454
En Düşük
2.399
18:0514,8081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8317
En Düşük
14,7315
18:0515,6270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0005
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,6955
En Düşük
15,5368
18:05893,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -4,19
|Açılış
|: 893,73
|
|Önceki Kapanış
|: 897,91
|
899,01
En Düşük
890,06
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|25,96
|1.516.973
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|426.469.342
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|19.166.442
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.042.129
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.642.466
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.888.363
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|86.885.135
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,09
|75.258.482
|% -9,45
|
|SILVR
|7,68
|44.426.748
|% -9,43
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 3,81
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7982
|14,8042
|% -0,03
|
|Euro
|15,5906
|15,6181
|% -0,05
|
|Sterlin
|18,5026
|18,5954
|% -0,10
|
|Frank
|15,2095
|15,3011
|% -0,06
|
|Riyal
|3,9407
|3,9605
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.877
|-9,55
|
|Altın Gr.
|893
|894
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,08
|23,11
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,98
|-0,13
|
|B. Petrol
|103
|103
|-1,73
|