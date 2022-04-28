***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar03.02.2022 tarihinde KAP'ta duyurduğumuz "Üretim Alanının Genişletilmesi" hamlemize bağlı olarak, mevcut durumda şirketimizin üretim ayağını oluşturan ve %50,64 oranında pay sahipliği ile bağlı ortaklığımız pozisyonunda bulunan Berka Balata A.Ş.'nin "B Blok" inşaatı tamamlanmış olup, Organize Sanayi Yönetimine oturma ruhsatı için başvuruda bulunulmuştur.Berka Balata A.Ş.'nin hali hazırdaki üretim faaliyeti, Manisa Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan 14.796 m2 tahsisli arsa üzerindeki "A Blok" ile üretim faaliyetleri Mart 2020 tarihinden itibaren devam etmektedir. "B Blok"un da tamamlanmasıyla beraber, toplam üretim alanımız mevcuda göre %66 oranında artış kaydetmiş olmaktadır.Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024664BIST