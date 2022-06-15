***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2022 10:36
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Aynı zamanda Anadolu Girişimleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı da olan şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ceylan, potansiyel bir yatırımcı ile şirketimiz adına olası yatırım veya işbirliği alternatiflerini ele almak üzere görüşmelerde bulunacaktır. Netice almaya odaklı olarak hızlandırılmış şekilde yürütülecek görüşmelerin 1-2 gün içerisinde netlik kazanması öngörülmektedir. Görüşmelerin sonucu ivedilikle KAP'ta paylaşılacaktır.
Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037351
BIST
10:372.516
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 7,51
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.520
En Düşük
2.503
10:3717,2785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0139
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2936
En Düşük
17,2142
10:3718,1038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0947
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1298
En Düşük
17,9589
10:371.011,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,76
|Açılış
|: 1.011,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.012,35
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler10:37
|UFUK
|67,00
|1.110.592
|% 9,93
|
|RTALB
|16,24
|52.248.891
|% 9,80
|
|PAPIL
|15,03
|51.259.974
|% 8,91
|
|GLRYH
|3,32
|18.207.421
|% 8,85
|
|MEGAP
|6,91
|24.365.394
|% 6,47
|
|TSGYO
|4,45
|2.623.729
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|7.538.912
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.000,00
|48.000
|% -7,69
|
|ISGYO
|12,44
|38.578.138
|% -3,34
|
|HEDEF
|6,93
|2.095.851
|% -3,08
|
|THYAO
|47,08
|622.652.109
|% 0,47
|
|EREGL
|30,62
|341.706.722
|% 0,66
|
|SASA
|44,52
|314.629.292
|% -0,09
|
|SISE
|22,00
|273.136.687
|% 0,27
|
|ASELS
|23,44
|227.585.124
|% 0,69
|
|TSKB
|2,16
|83.043.570
|% -1,82
|
|CEMAS
|1,43
|51.311.992
|% 3,62
|
|ISCTR
|4,68
|156.943.938
|% -2,50
|
|YKBNK
|4,60
|149.853.424
|% -0,43
|
|EKGYO
|2,59
|82.866.182
|% 0,39
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2605
|17,2785
|% 0,08
|
|Euro
|18,0745
|18,1038
|% 0,53
|
|Sterlin
|20,7154
|20,8193
|% 0,28
|
|Frank
|17,2262
|17,3300
|% 0,30
|
|Riyal
|4,5876
|4,6106
|% -0,03
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|10,50
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|6,84
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.716
|6.820
|32,00
|
|Yarım
|3.297
|3.336
|16,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.667
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,83
|11,86
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,02
|