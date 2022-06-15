***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar"Aynı zamanda Anadolu Girişimleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı da olan şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ceylan, potansiyel bir yatırımcı ile şirketimiz adına olası yatırım veya işbirliği alternatiflerini ele almak üzere görüşmelerde bulunacaktır. Netice almaya odaklı olarak hızlandırılmış şekilde yürütülecek görüşmelerin 1-2 gün içerisinde netlik kazanması öngörülmektedir. Görüşmelerin sonucu ivedilikle KAP'ta paylaşılacaktır.Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037351BIST