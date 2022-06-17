***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 15.06.2022 tarihinde özel durum açıklamasını KAP'ta aşağıdaki şekilde duyurmuştu"Aynı zamanda Anadolu Girişimleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı da olan şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ceylan, potansiyel bir yatırımcı ile şirketimiz adına olası yatırım veya işbirliği alternatiflerini ele almak üzere görüşmelerde bulunacağını ve netice almaya odaklı olarak hızlandırılmış şekilde yürütülecek görüşmelerin 1-2 gün içerisinde netlik kazanması öngörülmektedir. Görüşmelerin sonucu ivedilikle KAP'ta paylaşılacaktır."Potansiyel yatırımcı ile yapılan hızlandırılmış görüşmeler olumlu olarak neticelenmiş olup, A1 Ulusal Enerji Yatırım A.Ş. (a1yatirim.com) firmasının kurumsal yatırımcı olarak şirketimize 5.100.000 TL tutarında yatırım yapmasında mutabık kalınmıştır. Belli bir plan, vade veya taahhüde bağlı olmaksızın ilerleyen dönemde ilgili yatırımcı tarafından ek yatırım da yapılabilecektir.A1 Ulusal Enerji Yatırım A.Ş. (a1yatirim.com) firmasının yatırım tutarı karşılığında şirketimizden pay alarak ortak olmasını hızlıca temin etmek üzere, mevcut ortaklarımızdan Mehmet Ömer Akad, Ali Penah Bozyiğit ve Anadolu Girişimleri A.Ş. sahip oldukları "borsada işlem görmeyen nitelikteki" hisse senetlerinden toplamda 600.000 adedini 15.06.2022-17.06.2022 tarihleri arasında ilgili yatırımcıya borsa dışında satarak devretmişlerdir. İlgili şirket ortakları, elde ettikleri 5.100.000 TL tutarındaki nakit fon tutarını en geç 24 Haziran 2022 tarihi mesai bitimine kadar Balatacılar Balatacılık A.Ş. şirketine koyacaklarını beyan ve taahhüt etmişlerdir.Böylece 2021 yılının sonundan itibaren 10.000.000 TL'lik tahsisli sermaye artırımı süreciyle beraber başlayan dönemde, herhangi bir banka kredisi bulunmayan şirketimizin ana yatırımcılarından temin ettiği toplam fon tutarı 18.600.000 TL'ye ulaşmış olmaktadır. İlgili dönemde şirketin bilançosunda geçmişten gelen birçok problem giderilerek şartlı ve olumsuz görüşlerin tamamı ortadan kaldırılmış, personele olan birikmiş borçların tamamı ödenmiş, taksitlendirilmiş vergi borçları kesintisiz şekilde ödenmiş ve ödenmeye devam edilmekte, üretim tarafındaki bağlı ortaklığımızın B Blok inşaatı tamamlanarak üretim alanımız genişletilmiş ve üretim tarafındaki işletme sermayesi ve hammadde ihtiyacını karşılama oranı üst düzeye çıkarılmıştır.Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038062BIST