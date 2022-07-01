***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 18:28
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin 04.01.2022 tarihinde şirketimize sunmuş olduğu yatırım niyet mektubu ile ilgili nihai güncel durum bilgilendirmesidir
İlgili tarihten itibaren taraflar arasında yatırım niyet mektubu ile ilgili görüş ve değerlendirmeler çeşitli alternatifler üzerinden en geniş şekilde ele alınmak suretiyle kesintisiz bir şekilde sürdürülmüştür. Bununla beraber, şirketimizle ilgili yaşanan son gelişmeler ışığında taraflar arasındaki niyet mektubu ve buna ilişkin görüşmeler, tarafların karşılıklı uzlaşısıyla 01.07.2022 tarihi itibariyle geçerliliğini yitirerek sonlandırılmış ve gündemden düşürülmüştür.
İlgili dönemde Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. açısından önemli olan ve şirket yönetimimizin de destekleyerek Genel Kurul'da yatırımcılarımızın onayına sunmak istediği amaç ve konu değişikliğine yönelik esas sözleşme tadiline SPKurulu nezdinde olumsuz geri dönüşte bulunulmuştur. Diğer yanda ise A1 Ulusal Enerji Yatırım A.Ş. firması şirketimize 5.100.000 TL tutarında yatırım yapmıştır.
Buna rağmen, taraflarca şirketimizin Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. ile beraberlik ve işbirliğinin uzun vadeli olarak sürdürülmesinde mutabık kalınmıştır. Bunun göstergesi olarak Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. sözel olarak, şirket ortağı vasfıyla şirketimize 14.07.2022 tarihine kadar 1.000.000 TL tutarında sermaye avansı ödemesi yapma taahhüdünde bulunmuştur. Belli bir plan, vade veya taahhüde bağlı olmaksızın ilerleyen dönemde ilgili yatırımcı tarafından ek yatırım da yapılabilecektir.
Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040835
BIST
18:052.444
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 38,41
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
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2.453
En Düşük
2.400
18:0516,7618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0634
|Açılış
|: 16,7800
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|Önceki Kapanış
|: 16,7050
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16,7780
En Düşük
16,6705
18:0517,4100
En Yüksek
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|: -0,03%
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|Açılış
|: 17,4100
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|Önceki Kapanış
|: 17,4150
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18:05973,03
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|Açılış
|: 973,03
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|Önceki Kapanış
|: 969,93
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974,17
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISSEN
|28,16
|60.751.758
|% 10,00
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|GESAN
|46,22
|282.120.104
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|116.523.093
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|66.036.559
|% 9,96
|
|RTALB
|6,80
|134.500.206
|% -8,85
|
|GLRYH
|3,18
|42.317.670
|% -6,74
|
|BALAT
|12,50
|1.111.945
|% -5,59
|
|BEYAZ
|8,77
|35.995.393
|% -5,09
|
|DAGHL
|26,56
|2.002.018
|% -4,73
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|SISE
|21,34
|1.959.867.601
|% -0,74
|
|KOZAL
|187,00
|1.359.912.475
|% 10,00
|
|EREGL
|27,06
|1.278.032.511
|% -0,29
|
|KOZAA
|27,86
|1.129.368.069
|% 7,90
|
|EKGYO
|2,81
|745.309.173
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,41
|638.573.517
|% 1,85
|
|ODAS
|2,89
|380.588.077
|% 0,00
|
|THYAO
|49,30
|5.499.428.389
|% 5,34
|
|ISCTR
|4,50
|508.156.770
|% 2,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7447
|16,7657
|% 0,40
|
|Euro
|17,4403
|17,4721
|% -0,32
|
|Sterlin
|20,1057
|20,2065
|% -0,80
|
|Frank
|17,3366
|17,4410
|% -0,42
|
|Riyal
|4,4503
|4,4726
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|0,91
|
|Altın Gr.
|973
|973
|2,93
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.486
|6.592
|2,00
|
|Yarım
|3.175
|3.223
|1,00
|
|Çeyrek
|1.590
|1.611
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,85
|19,89
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,71
|-0,19
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,79
|