***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarPareto Teknoloji Yatırımları A.Ş.'nin 04.01.2022 tarihinde şirketimize sunmuş olduğu yatırım niyet mektubu ile ilgili nihai güncel durum bilgilendirmesidirİlgili tarihten itibaren taraflar arasında yatırım niyet mektubu ile ilgili görüş ve değerlendirmeler çeşitli alternatifler üzerinden en geniş şekilde ele alınmak suretiyle kesintisiz bir şekilde sürdürülmüştür. Bununla beraber, şirketimizle ilgili yaşanan son gelişmeler ışığında taraflar arasındaki niyet mektubu ve buna ilişkin görüşmeler, tarafların karşılıklı uzlaşısıyla 01.07.2022 tarihi itibariyle geçerliliğini yitirerek sonlandırılmış ve gündemden düşürülmüştür.İlgili dönemde Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. açısından önemli olan ve şirket yönetimimizin de destekleyerek Genel Kurul'da yatırımcılarımızın onayına sunmak istediği amaç ve konu değişikliğine yönelik esas sözleşme tadiline SPKurulu nezdinde olumsuz geri dönüşte bulunulmuştur. Diğer yanda ise A1 Ulusal Enerji Yatırım A.Ş. firması şirketimize 5.100.000 TL tutarında yatırım yapmıştır.Buna rağmen, taraflarca şirketimizin Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. ile beraberlik ve işbirliğinin uzun vadeli olarak sürdürülmesinde mutabık kalınmıştır. Bunun göstergesi olarak Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. sözel olarak, şirket ortağı vasfıyla şirketimize 14.07.2022 tarihine kadar 1.000.000 TL tutarında sermaye avansı ödemesi yapma taahhüdünde bulunmuştur. Belli bir plan, vade veya taahhüde bağlı olmaksızın ilerleyen dönemde ilgili yatırımcı tarafından ek yatırım da yapılabilecektir.Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040835BIST