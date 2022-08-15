***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBirleşme Niyetiyle Görüşmelere Başlanması Hakkında:Bugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu uzun vadeli stratejik planlama, sinerji yaratma, daha etkin ve verimli bir yönetim ve üretim modeline geçiş için üretim tarafındaki bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş. ile birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar vermiştir.Buna göre1) Balata üretim ve satış faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını temin amacıyla Şirketimizin, sermayesinin ve toplam oy haklarının %50,64'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Berka Balata A.Ş. ile, 6362 No'lu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No. 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No. 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Berka Balata A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Balatacılar Balatacılık A.Ş.'ne devrolması suretiyle halka açık şirket olan Balatacılar Balatacılık A.Ş. bünyesinde birleşilmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına,2) Hukuki, teknik, vergisel, finansal ve sair değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen danışman kişi ve/veya kuruluşların seçimi ve makul şartlarda sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdür'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.3) Birleşme niyetiyle görüşmeler kapsamında öncelikle, a) Berka Balata A.Ş.'nin Manisa Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 14.796 m2'lik üretim alanı için (arsa ve üzerindeki 2 fabrika binası) oturma izni ve işletme ruhsatı alınması sonrasında güncel bir maddi duran varlık yeniden değerlemesi ve b) Sahip olunan markalar için değerleme yaptırılmasına,4) Üretim alanı ve markalar için yaptırılacak değerlemeler sonrasında Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere taslak bir birleşme çalışması yaptırılmasına,5) Birleşme çalışmasının işleme taraf şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulmuş 31.12.2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine ve bu kapsamda şimdiden gerekli tüm idari ve finansal hazırlıklara başlanmasına,6) Birleşme çalışması neticesinde oluşacak değerlere göre, birleşme hususunun yeniden Yönetim Kurulu gündemine alınarak müzakere edilmesine,7) Birleşme niyetiyle yürütülecek görüşmelerde Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmaması ve zarara uğramaması ve ayrıca bilhassa sosyal medyada yapılması muhtemel spekülatif haberlerin/yorumların önüne geçilmesi ve bu sayede Şirket ve yatırımcı hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında bundan sonraki görüşmelerde içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055597BIST