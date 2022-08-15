Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.08.2022 18:37
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

                                         Birleşme Niyetiyle Görüşmelere Başlanması Hakkında:
 
Bugün şirket merkezinde toplanan Yönetim Kurulu uzun vadeli stratejik planlama, sinerji yaratma,  daha etkin ve verimli bir yönetim ve üretim modeline geçiş için üretim tarafındaki bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş. ile birleşme niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar vermiştir.
 
Buna göre
 
1) Balata üretim ve satış faaliyetlerinin tek bir çatı altında toplanmasını temin amacıyla Şirketimizin, sermayesinin ve toplam oy haklarının %50,64'üne sahip olduğu bağlı ortaklığı Berka Balata A.Ş. ile, 6362 No'lu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No. 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No. 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Berka Balata A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Balatacılar Balatacılık A.Ş.'ne devrolması suretiyle halka açık şirket olan Balatacılar Balatacılık A.Ş. bünyesinde birleşilmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına,
 
2) Hukuki, teknik, vergisel, finansal ve sair değerlendirmelerin yapılabilmesini teminen danışman kişi ve/veya kuruluşların seçimi ve makul şartlarda sözleşme imzalanması konusunda Genel Müdür'ün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
 
3) Birleşme niyetiyle görüşmeler kapsamında öncelikle, a) Berka Balata A.Ş.'nin Manisa Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 14.796 m2'lik üretim alanı için (arsa ve üzerindeki 2 fabrika binası) oturma izni ve işletme ruhsatı alınması sonrasında güncel bir maddi duran varlık yeniden değerlemesi ve b) Sahip olunan markalar için değerleme yaptırılmasına,
 
4) Üretim alanı ve markalar için yaptırılacak değerlemeler sonrasında Yönetim Kurulu'na sunulmak üzere taslak bir birleşme çalışması yaptırılmasına,
 
5) Birleşme çalışmasının işleme taraf şirketlerin bağımsız denetime tabi tutulmuş 31.12.2022 tarihli finansal tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine ve bu kapsamda şimdiden gerekli tüm idari ve finansal hazırlıklara başlanmasına,
 
6) Birleşme çalışması neticesinde oluşacak değerlere göre, birleşme hususunun yeniden Yönetim Kurulu gündemine alınarak müzakere edilmesine,
 
7) Birleşme niyetiyle yürütülecek görüşmelerde Şirketimizin meşru çıkarlarının zarar görmemesi, yatırımcıların yanıltılmaması ve zarara uğramaması ve ayrıca bilhassa sosyal medyada yapılması muhtemel spekülatif haberlerin/yorumların önüne geçilmesi ve bu sayede Şirket ve yatırımcı hak ve menfaatlerinin korunmasını teminen, SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ıncı maddesi kapsamında bundan sonraki görüşmelerde içsel bilginin açıklanmasının ertelenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 
Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055597


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.913
Değişim :  1,96% |  56,12
Açılış :  2.862  
Önceki Kapanış :  2.857  
En Yüksek
2.913 En Düşük
2.773
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 233,20 46.214.811 % 10,00  
CMENT 45,32 2.154.222 % 10,00  
CMBTN 264,30 55.471.010 % 9,99  
TRCAS 12,78 58.491.197 % 9,98  
INTEM 88,15 12.530.483 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,8977 17,9266 % -0,18  
Euro 18,1983 18,2510 % -0,02  
Sterlin 21,5800 21,6882 % -0,04  
Frank 18,7645 18,8775 % -0,74  
Riyal 4,7548 4,7787 % -0,30  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.777 1.777 -2,68  
Altın Gr. 1.023 1.023 -4,39  
Cumhuriyet 6.857 6.961 -3,00  
Tam 6.857 6.953 -3,00  
Yarım 3.341 3.399 -2,00  
Çeyrek 1.676 1.699 -1,00  
Gümüş.Ons 20,14 20,17 -0,12  
Gümüş Gr. 11,59 11,62 -0,10  
B. Petrol 91,91 91,91 -3,19  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru