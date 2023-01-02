***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 18:51
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş.'nin aktifinde bulunan Manisa Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki 1722 ada 5 parsel'deki maddi duran varlık için Yapı Kullanma İzin Belgesi dün itibariyle alınmıştır.
İlgili maddi duran varlık (arsa ve üzerindeki yapılar) için Maddi Duran Varlıklar ve Tesis, Makina ve Teçhizatlar'a ilişkin muhasebe Standardı ("TMS 16") gereğince 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablolarımıza yansıtılmak üzere yeniden değerleme yaptırılmasına karar verilmiş ve değerleme şirketi olarak SPK lisanslı Lal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. şirketi ile 28.12.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.
İyi çalışmalar,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092379
BIST
18:055.661
En Yüksek
|Değişim
|: 2,76%
|| 151,94
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.661
En Düşük
5.568
18:0518,7174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
18:0519,9758
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0518
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9271
18:051.097,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,58
|Açılış
|: 1.097,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EGEEN
|6.812,30
|610.352.179
|% 10,00
|
|TUREX
|33,00
|195.569.268
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|155.717.606
|% 10,00
|
|KOZAL
|621,50
|3.649.242.827
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.429.111
|% 10,00
|
|BRKO
|5,00
|2.044.849
|% -9,91
|
|PRDGS
|9,03
|512.530.420
|% -9,70
|
|UMPAS
|6,75
|4.457.164
|% -8,78
|
|ORMA
|70,25
|1.049.938
|% -6,46
|
|MARTI
|7,50
|91.782.183
|% -6,37
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|THYAO
|146,80
|8.798.936.818
|% 4,19
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|ASELS
|64,60
|6.044.397.150
|% 3,94
|
|TCELL
|40,10
|4.968.644.406
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,50
|7.954.298.844
|% 8,82
|
|DOHOL
|11,63
|3.276.752.696
|% 9,92
|
|YKBNK
|11,98
|3.334.216.399
|% 1,44
|
|EREGL
|42,78
|10.286.845.410
|% 3,68
|
|PETKM
|20,44
|4.763.594.149
|% 2,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7056
|18,7174
|% 0,09
|
|Euro
|19,9498
|19,9758
|% -0,26
|
|Sterlin
|22,4617
|22,5743
|% -0,35
|
|Frank
|20,1216
|20,2428
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9600
|4,9849
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.825
|0,60
|
|Altın Gr.
|1.097
|1.098
|0,93
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.435
|7.506
|73,00
|
|Yarım
|3.600
|3.669
|36,00
|
|Çeyrek
|1.806
|1.835
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|24,00
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,40
|14,43
|0,03
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.82 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 789, 465 adet işlem
-
17:57SAMAT
Yüzde 9.94 oranında artışla 21.24 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 565, 752 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 161, 03 artarak (% 2.71 ) 6, 106
-
17:56XU100
Endeks 5, 653 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 6 üstünde . İşlem hacmi 104, 368.00 milyon TL de
-
17:55ETILR
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 261, 868 adet işlem