***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş.'nin aktifinde bulunan Manisa Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki 1722 ada 5 parsel'deki maddi duran varlık için Yapı Kullanma İzin Belgesi dün itibariyle alınmıştır.İlgili maddi duran varlık (arsa ve üzerindeki yapılar) için Maddi Duran Varlıklar ve Tesis, Makina ve Teçhizatlar'a ilişkin muhasebe Standardı ("TMS 16") gereğince 31.12.2022 tarihli konsolide finansal tablolarımıza yansıtılmak üzere yeniden değerleme yaptırılmasına karar verilmiş ve değerleme şirketi olarak SPK lisanslı Lal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. şirketi ile 28.12.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.İyi çalışmalar,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092379BIST