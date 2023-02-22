***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.02.2023 12:17
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesinin 1.fıkrasına istinaden hazırlanan ve Şirketin 02.09.2022 tarih ve 2022/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" 22.02.2023 tarihinde ekte ki şekli ile revize edilerek 2023/2 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115912
BIST
16:415.073
En Yüksek
|Değişim
|: -1,48%
|| -76,16
|Açılış
|: 5.163
|
|Önceki Kapanış
|: 5.149
|
5.175
En Düşük
5.055
16:4118,8760
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0097
|Açılış
|: 19,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1650
|
18,8816
En Düşük
18,8057
16:4120,1038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0124
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4200
|
20,3074
En Düşük
20,0000
16:411.114,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,31
|Açılış
|: 1.114,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,13
|
1.120,22
En Düşük
1.110,14
BIST En Aktif Hisseler16:41
|SEGYO
|2,31
|10.953.121
|% 10,00
|
|KLSYN
|3,19
|77.732.394
|% 10,00
|
|COSMO
|101,40
|4.440.364
|% 9,98
|
|CANTE
|68,30
|121.338.351
|% 9,98
|
|KAPLM
|92,60
|12.045.084
|% 9,98
|
|AFYON
|11,34
|158.921.501
|% -10,00
|
|KONYA
|4.296,60
|169.864.890
|% -10,00
|
|TUCLK
|31,32
|29.248.577
|% -10,00
|
|AKCNS
|76,50
|53.063.430
|% -10,00
|
|KRDMA
|21,08
|320.009.313
|% -9,99
|
|EREGL
|45,40
|7.028.640.523
|% -8,95
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.516.791
|% -9,97
|
|THYAO
|136,80
|3.136.621.463
|% -0,51
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.994.314
|% -9,97
|
|ENKAI
|29,62
|2.564.027.477
|% 4,44
|
|EKGYO
|8,04
|2.742.994.314
|% -9,97
|
|KRDMD
|22,58
|4.303.516.791
|% -9,97
|
|EREGL
|45,40
|7.028.640.523
|% -8,95
|
|YKBNK
|9,17
|1.281.354.434
|% 2,23
|
|AKBNK
|16,05
|1.959.755.740
|% 0,94
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8706
|18,8760
|% 0,05
|
|Euro
|20,0942
|20,1038
|% 0,06
|
|Sterlin
|22,7743
|22,8886
|% 0,02
|
|Frank
|20,2668
|20,3889
|% 0,06
|
|Riyal
|5,0157
|5,0408
|% 0,02
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|1,76
|
|Altın Gr.
|1.116
|1.116
|2,88
|
|Cumhuriyet
|7.590
|7.705
|-19,00
|
|Tam
|7.628
|7.680
|-19,00
|
|Yarım
|3.727
|3.758
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.863
|1.879
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,85
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,26
|13,28
|0,02
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,58
|
Seans Raporu
16:41
daha fazla
-
16:55CUSAN
Yüzde -9.83 oranında düşüşle 17.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 285, 597 adet işlem
-
16:54EREGL
Yüzde -8.78 oranında düşüşle 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 150, 949, 110 adet işlem
-
16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, TCELL, ARCLK
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -86, 83 kaybederek (% -1.88 ) 4, 535
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CANTE, VANGD, KAPLM, SDTTR, BNTAS, COSMO, SEGYO, BARMA, KLSYN