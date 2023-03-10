***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz sermayesinin 13.377.187 TL'sından 25.500.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz %90,62 oranındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunun 09.03.2023 tarih ve 2023/14 sayılı bülten ile olumsuz karşılandığını öğrenmiş bulunmaktayız.Kurul gerekçeli kararının şirketimize ulaşması sonrasında gerekli değerlendirmelerde bulunulacaktır.Kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122640BIST