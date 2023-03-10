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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

10.03.2023 10:17
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Şirketimiz sermayesinin 13.377.187 TL'sından 25.500.000 TL'sına çıkarılmasına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğumuz %90,62 oranındaki bedelli sermaye artırımı başvurusunun 09.03.2023 tarih ve 2023/14 sayılı bülten ile olumsuz karşılandığını öğrenmiş bulunmaktayız.
Kurul gerekçeli kararının şirketimize ulaşması sonrasında gerekli değerlendirmelerde bulunulacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1122640


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Cumhuriyet 7.550 7.664 29,00  
Tam 7.595 7.647 17,00  
Yarım 3.710 3.742 8,00  
Çeyrek 1.855 1.871 4,00  
Gümüş.Ons 20,09 20,11 0,03  
Gümüş Gr. 12,28 12,29 0,05  
B. Petrol 81,15 81,15 -0,44  
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