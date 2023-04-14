***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAnadolu Girişimleri A.Ş ' den şirketimize ulaşan bilgilendirme yazısı aşağıda yer almaktadır Tahsisli sermaya artırımına iştirak edecek ana yatırımcı olarak, son iki günde yaşanan agrasif fiyat hareketine bağlı olarak bugün Balatacılar Balatacılık A.Ş paylarında 18.49 -18.50 TL fiyat aralığından toplamda 57.500 adet satış yapılmıştır. Bununla beraber ilgili pay satış işleminden Anadolu Girişimleri A.Ş herhangi bir menfaat elde etmeyecek olup, pay satışı neticesinde elde edilen tutarın tamamı tahsisli sermaye artırım sürecinde işletme sermayesi olarak Balatacılar Balatacılık A.Ş 'nin kullanımına sunulacaktır. Tüm yatırımcılarımıza sayg ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1138871BIST