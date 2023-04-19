***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 14:30
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Anadolu Girişimleri A.Ş., Balatacılar Balatacılık A.Ş. paylarında Cuma günü gerçekleştirdiği hisse satışı karşılığı olan tutarın tamamını Cuma ve bugün itibariyle olmak üzere şirketimiz hesaplarına intikal ettirmiş bulunmaktadır.
Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140037
BIST
12:355.012
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -48,88
|Açılış
|: 5.037
|
|Önceki Kapanış
|: 5.061
|
5.037
En Düşük
4.998
12:3519,4029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 20,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5100
|
19,4090
En Düşük
19,3795
12:3521,3229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0509
|Açılış
|: 22,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4100
|
21,3274
En Düşük
21,2199
12:351.238,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -12,06
|Açılış
|: 1.238,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,85
|
1.251,62
En Düşük
1.236,45
BIST En Aktif Hisseler12:35
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|112.304
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|CMENT
|58,30
|86.008
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|AYES
|18,55
|204.751
|% 0,00
|
|BRMEN
|1,65
|112.304
|% 0,00
|
|ATSYH
|93,00
|923.301
|% 0,00
|
|CMENT
|58,30
|86.008
|% 0,00
|
|BRKO
|4,45
|237.540
|% 0,00
|
|KOPOL
|37,50
|2.216.529.008
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|CVKMD
|152,10
|1.742.328.101
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|HALKB
|12,45
|2.014.968.926
|% 0,00
|
|VAKBN
|9,72
|1.477.191.149
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,86
|869.844.431
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,17
|703.792.448
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,70
|1.171.167.804
|% 0,00
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3992
|19,4030
|% 0,09
|
|Euro
|21,2946
|21,3234
|% 0,24
|
|Sterlin
|23,9757
|24,0960
|% -0,41
|
|Frank
|21,6581
|21,7886
|% -0,01
|
|Riyal
|5,1573
|5,1832
|% -0,01
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-22,00
|
|Altın Gr.
|1.239
|1.239
|-12,06
|
|Cumhuriyet
|8.945
|9.080
|21,00
|
|Tam
|8.890
|9.079
|-61,00
|
|Yarım
|4.342
|4.435
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.171
|2.231
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,14
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,70
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|0,26
|
Seans Raporu
12:35
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15:12
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14:57
VKGYO, BURVA, IMASM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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14:42
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