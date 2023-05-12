***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 13.04.2023 tarih ve 2023/06 sayılı yönetim kurulu toplantısında karara bağlanan 13.500.000 TL tutarındaki tahsisli sermaye artırımına ilişkin olarak gerekli başvuru evrakları Sermaye Piyasası Kurulu'na 11.05.2023 tarihinde sunulmuştur.Yatırımcılarımızın bilgisine saygı ile sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150645BIST