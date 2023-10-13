***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜretim tarafındaki bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş.'de şirketin %48,15'ini oluşturan diğer ortaklar içerisinde yer alan bir grup şirket ortağı, Berka Balata A.Ş.'de sermaye artışına gidilmesi durumunda şirkete yatırımda bulunmak istediklerini ifade etmişlerdir. Bunun üzerine Berka Balata A.Ş. Yönetim Kurulu, şirkette asgari %100 oranında olmak üzere %100 ila %200 arasında sermaye artışına gidilecek şekilde tüm ortaklar nezdinde hızlıca bir ön çalışma yapılmasına karar vermiştir. (Bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş.'de toplam ortak sayısı 65'tir) Bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş.'de asgari %100 oranında bir sermaye artışına gidilmesi durumunda şirketin sermayesi 17.000.000 TL'den 34.000.000 TL'ye yükselecektir. Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205779BIST