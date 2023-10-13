***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2023 12:11
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üretim tarafındaki bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş.'de şirketin %48,15'ini oluşturan diğer ortaklar içerisinde yer alan bir grup şirket ortağı, Berka Balata A.Ş.'de sermaye artışına gidilmesi durumunda şirkete yatırımda bulunmak istediklerini ifade etmişlerdir. Bunun üzerine Berka Balata A.Ş. Yönetim Kurulu, şirkette asgari %100 oranında olmak üzere %100 ila %200 arasında sermaye artışına gidilecek şekilde tüm ortaklar nezdinde hızlıca bir ön çalışma yapılmasına karar vermiştir. (Bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş.'de toplam ortak sayısı 65'tir) Bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş.'de asgari %100 oranında bir sermaye artışına gidilmesi durumunda şirketin sermayesi 17.000.000 TL'den 34.000.000 TL'ye yükselecektir. Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205779
BIST
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14:268.141
En Düşük
|Değişim
|: -1,43%
|| -118,35
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.088
En Yüksek
8.242
14:2627,8029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0772
|Açılış
|: 27,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,8897
En Düşük
27,6781
14:2629,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0334
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4513
En Düşük
29,1779
14:261.691,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 24,96
|Açılış
|: 1.691,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.692,59
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler14:26
|BMSTL
|53,90
|49.682.730
|% 10,00
|
|VERUS
|235,90
|22.809.806
|% 9,98
|
|HKTM
|73,90
|32.138.667
|% 9,97
|
|AVHOL
|79,40
|117.442.976
|% 9,97
|
|KLNMA
|38,98
|13.831.999
|% 9,07
|
|CASA
|147,50
|18.158.725
|% -9,95
|
|SNKRN
|31,70
|2.148.070
|% -9,69
|
|TETMT
|2.115,00
|8.301.375
|% -9,54
|
|IHAAS
|16,42
|241.524.898
|% -9,23
|
|MIATK
|492,00
|89.321.066
|% -8,89
|
|THYAO
|221,20
|3.121.870.443
|% -1,73
|
|YKBNK
|18,83
|2.393.809.935
|% -2,74
|
|TUPRS
|147,00
|2.147.891.825
|% -0,14
|
|GESAN
|104,90
|1.374.049.832
|% -4,46
|
|KOZAL
|27,50
|1.354.486.217
|% -1,43
|
|ZOREN
|6,32
|1.101.457.760
|% -0,16
|
|EKGYO
|7,76
|1.346.591.953
|% -2,14
|
|YKBNK
|18,83
|2.393.809.935
|% -2,74
|
|ODAS
|13,41
|1.218.656.464
|% -0,89
|
|KATMR
|2,90
|229.061.889
|% -2,68
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7964
|27,8029
|% 0,28
|
|Euro
|29,2859
|29,3041
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,7400
|33,9092
|% 0,24
|
|Frank
|30,5011
|30,6848
|% 0,32
|
|Riyal
|7,3897
|7,4268
|% 0,26
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|25,85
|
|Altın Gr.
|1.692
|1.692
|25,61
|
|Cumhuriyet
|11.677
|11.853
|67,00
|
|Tam
|11.439
|11.524
|97,00
|
|Yarım
|5.737
|5.784
|49,00
|
|Çeyrek
|2.860
|2.892
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,22
|22,25
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|19,83
|19,86
|0,38
|
|B. Petrol
|89,06
|89,06
|3,06
|
Seans Raporu
14:26
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14:41ACSEL
Yüzde -6.72 oranında düşüşle 120.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 059, 910 adet işlem
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14:40ESCOM
Yüzde -5.01 oranında düşüşle 53.10 lira fiyatla işlem gören hissede 417, 989 adet işlem
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14:37XU100
Endeks 8, 140 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 45 altında . İşlem hacmi 55, 495.00 milyon TL de
-
14:37YUNSA
Yüzde -5.06 oranında düşüşle 90.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 199, 084 adet işlem
-
14:36IHAAS
Yüzde -9.18 oranında düşüşle 16.43 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 514, 086 adet işlem