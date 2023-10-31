Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.10.2023 18:31
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Üretim tarafındaki bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş.'nin Şirket Yönetimi, faaliyetlerle ilgili olarak yeniden yapılanma ve dönüşüm kararı almış olup, Berka Balata A.Ş.'nin 2023 Aralık ayı içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda rutin gündem maddelerinin yanı sıra aşağıdaki 4 maddenin de yer alarak şirket pay sahiplerinin onayına sunulacağı bilgisini tarafımıza iletmiştir
1) Şirket Yönetim Kurulu seçimi,
2) Şirket bünyesinde bulunan ve üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü Manisa Turgutlu 1. OSB'nde yer alan fabrika mahiyetindeki maddi duran varlığın (14.796 m2 arsa ve üzerindeki iki bina) yaptırılacak güncel değerlemede ortaya çıkacak tutardan daha düşük bir bedelle olmamak üzere satışı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi, 
3) Şirket esas sözleşmesi ve faaliyet konusunun başta enerji ve teknoloji sektörleri olmak üzere karlı yatırım alanlarını kapsayacak şekilde şirket ana sözleşmesinin 3.üncü maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
4) Şirketin ihtiyaç duyacağı fon için şirket sermayesinin ihtiyaç oranında artırılması. Şirket sermaye artışı ile ilgili şirket ana sözleşmesinin 6.ıncı maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
Berka Balata A.Ş. Şirket Yönetimi'nin ifadesine göre mevcut planlamada fabrika mahiyetindeki maddi duran varlığın satışından mevcut piyasa koşullarında 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) civarında bir kaynak elde edilmesi öngörülmekte ve elde edilen kaynağın bundan sonraki süreçte şirkete direkt olarak gelir ve karlılık katkısı sağlayacak başta enerji ve teknoloji sektörlerindeki çeşitli yatırımlarda kullanılması hedeflenmektedir.
Berka Balata A.Ş.'nin yeniden yapılanma kapsamındaki dönüşümü ve 2024 yılından itibaren olmak üzere gelecekteki faaliyetleri 2023 Aralık ayı içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararlara göre şekillenecek olup, ilgili dönüşüm sürecinin en sağlıklı şekilde yürütülmesi için Anadolu Girişimleri A.Ş. ve şirket ortağı Mehmet Ömer Akad tarafından önümüzdeki 3 aylık süre zarfında Berka Balata A.Ş. 'ye azami 20.000.000 TL'ye (Yirmi milyon Türk Lirası) kadar finansman sağlanacaktır.
Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyururuz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212636


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:057.514
Değişim :  -2,58% |  -198,75
Açılış :  7.749  
Önceki Kapanış :  7.713  
En Düşük
7.496 En Yüksek
7.775
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TABGD 190,30 5.327.659.026 % 10,00  
VBTYZ 113,30 143.495.874 % 10,00  
ISKUR 8.119.000,00 8.119.000 % 10,00  
UFUK 88,05 12.271.241 % 9,99  
RODRG 57,25 17.061.948 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 28,2917 28,3011 % 0,22  
Euro 29,9550 29,9848 % -0,10  
Sterlin 34,2765 34,4484 % -0,03  
Frank 31,0004 31,1871 % -0,65  
Riyal 7,5202 7,5579 % 0,13  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.985 1.986 -10,45  
Altın Gr. 1.805 1.806 -8,48  
Cumhuriyet 12.269 12.455 69,00  
Tam 11.901 11.984 -82,00  
Yarım 5.969 6.017 -41,00  
Çeyrek 2.975 3.008 -21,00  
Gümüş.Ons 22,86 22,88 -0,46  
Gümüş Gr. 20,77 20,79 -0,41  
B. Petrol 85,14 85,14 -1,21  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru