***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÜretim tarafındaki bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş.'nin Şirket Yönetimi, faaliyetlerle ilgili olarak yeniden yapılanma ve dönüşüm kararı almış olup, Berka Balata A.Ş.'nin 2023 Aralık ayı içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda rutin gündem maddelerinin yanı sıra aşağıdaki 4 maddenin de yer alarak şirket pay sahiplerinin onayına sunulacağı bilgisini tarafımıza iletmiştir1) Şirket Yönetim Kurulu seçimi,2) Şirket bünyesinde bulunan ve üretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü Manisa Turgutlu 1. OSB'nde yer alan fabrika mahiyetindeki maddi duran varlığın (14.796 m2 arsa ve üzerindeki iki bina) yaptırılacak güncel değerlemede ortaya çıkacak tutardan daha düşük bir bedelle olmamak üzere satışı için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,3) Şirket esas sözleşmesi ve faaliyet konusunun başta enerji ve teknoloji sektörleri olmak üzere karlı yatırım alanlarını kapsayacak şekilde şirket ana sözleşmesinin 3.üncü maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,4) Şirketin ihtiyaç duyacağı fon için şirket sermayesinin ihtiyaç oranında artırılması. Şirket sermaye artışı ile ilgili şirket ana sözleşmesinin 6.ıncı maddesinin tadil edilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,Berka Balata A.Ş. Şirket Yönetimi'nin ifadesine göre mevcut planlamada fabrika mahiyetindeki maddi duran varlığın satışından mevcut piyasa koşullarında 100.000.000 TL (Yüz milyon Türk Lirası) civarında bir kaynak elde edilmesi öngörülmekte ve elde edilen kaynağın bundan sonraki süreçte şirkete direkt olarak gelir ve karlılık katkısı sağlayacak başta enerji ve teknoloji sektörlerindeki çeşitli yatırımlarda kullanılması hedeflenmektedir.Berka Balata A.Ş.'nin yeniden yapılanma kapsamındaki dönüşümü ve 2024 yılından itibaren olmak üzere gelecekteki faaliyetleri 2023 Aralık ayı içerisinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınacak kararlara göre şekillenecek olup, ilgili dönüşüm sürecinin en sağlıklı şekilde yürütülmesi için Anadolu Girişimleri A.Ş. ve şirket ortağı Mehmet Ömer Akad tarafından önümüzdeki 3 aylık süre zarfında Berka Balata A.Ş. 'ye azami 20.000.000 TL'ye (Yirmi milyon Türk Lirası) kadar finansman sağlanacaktır.Tüm yatırımcılarımıza saygıyla duyururuz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212636BIST