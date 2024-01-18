***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2024 16:46
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş. aktifinde bulunan Manisa Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki 1722 ada 5 parsel'deki maddi duran varlık için SPK lisanslı Lal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. şirketine değerleme yaptırmış olup, 18.01.2024 tarihli değerleme raporuna göre ilgili maddi duran varlık için hesaplanan KDV hariç değer 97.870.000 TL olmuştur.
Maddi Duran Varlıklar ve Tesis, Makina ve Teçhizatlar'a ilişkin muhasebe Standardı ("TMS 16") gereğince 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolarımızda ilgili tutar yansıyacak şekilde yer alacaktır.
Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241401
BIST
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17:508.063
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 38,29
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.056
En Yüksek
8.117
17:5030,1358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0057
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:5032,8158
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0019
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:501.950,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 6,71
|Açılış
|: 1.950,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:48
|HLGYO
|2,64
|79.680.976
|% 49,15
|
|BEGYO
|4,95
|476.426.304
|% 10,00
|
|FRIGO
|7,48
|204.366.707
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|219.038.572
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|26.304.294
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.945.219.805
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.295.044.188
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|SURGY
|41,90
|1.222.464.973
|% -9,74
|
|BAGFS
|26,24
|353.149.253
|% -9,14
|
|ASTOR
|111,90
|6.216.980.835
|% 9,38
|
|THYAO
|253,00
|5.654.437.726
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,02
|5.367.299.044
|% 1,32
|
|SASA
|36,66
|4.874.288.755
|% 8,59
|
|YKBNK
|22,34
|3.776.397.823
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,94
|2.278.673.324
|% 1,82
|
|ISCTR
|26,02
|5.367.299.044
|% 1,32
|
|YKBNK
|22,34
|3.776.397.823
|% 0,72
|
|ZOREN
|4,49
|617.577.741
|% 2,28
|
|SASA
|36,66
|4.874.288.755
|% 8,59
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1255
|30,1329
|% 0,01
|
|Euro
|32,7979
|32,8185
|% 0,00
|
|Sterlin
|38,0360
|38,2268
|% -0,18
|
|Frank
|34,5594
|34,7676
|% -0,42
|
|Riyal
|8,0123
|8,0525
|% 0,04
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,54
|22,58
|% 0,66
|
|Platin
|900,18
|901,36
|% 0,66
|
|Paladyum
|937,54
|941,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,08
|78,08
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.012,95
|2.013,32
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:48
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17:59
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 38, 92 artarak (% 0.55 ) 7, 138
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17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KFEIN, VRGYO, INTEM, BEGYO, PRZMA, AGROT, GARFA, FRIGO, BAYRK, AKYHO
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17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CATES, MEGMT, SNPAM
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17:59
EGSER, MAALT, ULAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında