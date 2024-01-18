***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız Berka Balata A.Ş. aktifinde bulunan Manisa Turgutlu 1. Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisindeki 1722 ada 5 parsel'deki maddi duran varlık için SPK lisanslı Lal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. şirketine değerleme yaptırmış olup, 18.01.2024 tarihli değerleme raporuna göre ilgili maddi duran varlık için hesaplanan KDV hariç değer 97.870.000 TL olmuştur.Maddi Duran Varlıklar ve Tesis, Makina ve Teçhizatlar'a ilişkin muhasebe Standardı ("TMS 16") gereğince 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tablolarımızda ilgili tutar yansıyacak şekilde yer alacaktır.Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241401BIST