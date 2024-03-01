Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.03.2024 13:58
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Balatacılar Balatacılık A.Ş. ve Berka Balata A.Ş.'nden oluşan Grubumuzun finansal yapısını kuvvetlendirmeye yönelik adımlar kapsamında
Berka Balata San. Tic. A.Ş.'nin 13.12.2023 tarihindeki 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan şirket sermayesinin 17.000.000,00.-TL. (On Yedi Milyon Türk Lira)'dan %100 oranında nakit olmak üzere 17.000.000,00.-TL. (On Yedi Milyon Türk Lira)'sı arttırılarak 34.000.000.-TL. (Otuz Dört Milyon Türk Lira)'ya çıkarılmasında sermaye artırımı işlemi bugün itibariyle İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve ilan olunarak tamamlanmıştır.   
Berka Balata A.Ş.'nin 17.000.000 TL tutarındaki nakit sermaye artırımına toplam 26 şirket ortağı katılmış olup, Balatacılar Balatacılık A.Ş. yeterli finansmana sahip olmaması ve ilgili tarihler içerisinde sermaye artırımına katılmak için gerekli finansmana ulaşamaması itibariyle sermaye artışına iştirak edememiştir.
Mevcut yönetimler dahilinde Balatacılar Balatacılık A.Ş. ile Berka Balata A.Ş.'nin yönetim konsolidasyonu aynı şekilde devam edecek olmasına karşın, 2024 yılı 6 aylık konsolide finansal tablolarından itibaren Balatacılar Balatacılık A.Ş.'nin Berka Balata A.Ş.'nde sahip olduğu güncel %25.9254 oranındaki payı bağlı ortaklık yerine iştirak kategorisinde yer alacaktır.
 Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.  





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253557


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:219.140
Değişim :  -0,59% |  -53,92
Açılış :  9.218  
Önceki Kapanış :  9.194  
En Düşük
9.113 En Yüksek
9.227
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:19
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKING 37,84 45.328.061 % 10,00  
OTTO 390,75 5.128.503 % 9,99  
LMKDC 31,52 1.658.895.299 % 9,98  
FLAP 15,98 415.361.174 % 9,98  
ATEKS 189,50 46.042.398 % 9,98  
daha fazla
15:19 Alış Satış %  
Dolar 31,3400 31,3435 % 0,35  
Euro 33,9314 33,9454 % 0,23  
Sterlin 39,5025 39,7006 % 0,49  
Frank 35,2540 35,4664 % 0,21  
Riyal 8,3342 8,3760 % 0,38  
daha fazla
15:19 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,71 22,73 % 0,66  
Platin 876,02 877,98 % 0,66  
Paladyum 951,02 954,33 % 0,66  
Brent Pet. 83,12 83,12 % 0,66  
Altın Ons 2.053,91 2.054,25 % 0,66  
Seans Raporu 15:19
daha fazla
Copyright 2024 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru