***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBalatacılar Balatacılık A.Ş. ve Berka Balata A.Ş.'nden oluşan Grubumuzun finansal yapısını kuvvetlendirmeye yönelik adımlar kapsamındaBerka Balata San. Tic. A.Ş.'nin 13.12.2023 tarihindeki 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda onaylanmış olan şirket sermayesinin 17.000.000,00.-TL. (On Yedi Milyon Türk Lira)'dan %100 oranında nakit olmak üzere 17.000.000,00.-TL. (On Yedi Milyon Türk Lira)'sı arttırılarak 34.000.000.-TL. (Otuz Dört Milyon Türk Lira)'ya çıkarılmasında sermaye artırımı işlemi bugün itibariyle İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve ilan olunarak tamamlanmıştır.Berka Balata A.Ş.'nin 17.000.000 TL tutarındaki nakit sermaye artırımına toplam 26 şirket ortağı katılmış olup, Balatacılar Balatacılık A.Ş. yeterli finansmana sahip olmaması ve ilgili tarihler içerisinde sermaye artırımına katılmak için gerekli finansmana ulaşamaması itibariyle sermaye artışına iştirak edememiştir.Mevcut yönetimler dahilinde Balatacılar Balatacılık A.Ş. ile Berka Balata A.Ş.'nin yönetim konsolidasyonu aynı şekilde devam edecek olmasına karşın, 2024 yılı 6 aylık konsolide finansal tablolarından itibaren Balatacılar Balatacılık A.Ş.'nin Berka Balata A.Ş.'nde sahip olduğu güncel %25.9254 oranındaki payı bağlı ortaklık yerine iştirak kategorisinde yer alacaktır.Tüm yatırımcılarımıza saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253557BIST