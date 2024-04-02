***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.04.2024 13:24
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son üç günde yatırımcılarımızın özellikle SPKurulu'nun 28.03.2024 tarih ve 2024/17 nolu haftalık bülteninde yer bulan duyuruya istinaden, ilgili Kurul kararının hangi dönemleri kapsadığı ve tutarı hakkında bilgi edinmek istedikleri görülmüştür.
İlgili Kurul Karar Bildirimi tarafımıza ulaşmış olup, tarafımıza ulaşan açıklamanın suç duyurusuyla ilgili kısmı aşağıdaki şekildedir
"Şirkete ait olan bazı ürünlerin 22.06.2015 – 05.12.2017 döneminde faturasız satılması neticesinde Şirketin malvarlığının ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak faiz hariç en az 638.826,58 TL tutarında azaltılması eyleminin SPKn'nun 110/1-c maddesinde tanımlanan "Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik" suçunu oluşturduğu kanaatine varılmış ve suç teşkil eden bahse konu eylemlerden sorumlu olduğu değerlendirilen ve bu eylemlerden menfaat temin eden Şirketin yönetim kurulu başkanı Ali ÇAKIROĞLU hakkında SPKn'nun 110/1-c maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."
Tüm yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265601
BIST
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13:409.171
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
|| 13,36
|Açılış
|: 9.186
|
|Önceki Kapanış
|: 9.158
|
9.137
En Yüksek
9.266
13:4032,2238
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0453
|Açılış
|: 32,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,3000
|
32,3648
En Düşük
32,0046
13:4034,6556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0202
|Açılış
|: 34,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,7000
|
34,7737
En Düşük
34,3686
13:402.340,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,80
|Açılış
|: 2.340,84
|
|Önceki Kapanış
|: 2.335,05
|
2.344,76
En Düşük
2.320,58
BIST En Aktif Hisseler13:40
|KARTN
|154,00
|38.973.112
|% 10,00
|
|FMIZP
|371,25
|97.116.694
|% 10,00
|
|ISATR
|2.086.585,00
|2.086.585
|% 10,00
|
|BJKAS
|57,85
|101.815.396
|% 9,98
|
|ODINE
|70,60
|226.931.698
|% 9,97
|
|VRGYO
|36,52
|209.146.188
|% -9,96
|
|PEKGY
|11,21
|426.241.561
|% -9,96
|
|SELVA
|15,49
|271.415.331
|% -9,15
|
|POLHO
|15,19
|271.909.997
|% -9,04
|
|SEKUR
|13,58
|31.633.711
|% -7,30
|
|THYAO
|304,25
|5.260.802.512
|% 0,16
|
|ISCTR
|11,67
|3.441.761.547
|% 1,39
|
|YKBNK
|29,18
|2.967.515.626
|% 2,67
|
|AKBNK
|48,42
|2.913.206.855
|% 1,30
|
|KCHOL
|213,40
|2.185.326.597
|% 2,01
|
|ISCTR
|11,67
|3.441.761.547
|% 1,39
|
|ZOREN
|6,12
|1.416.536.275
|% -0,16
|
|YKBNK
|29,18
|2.967.515.626
|% 2,67
|
|EKGYO
|9,23
|672.379.535
|% -0,22
|
|AKBNK
|48,42
|2.913.206.855
|% 1,30
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2121
|32,2238
|% 0,14
|
|Euro
|34,6369
|34,6556
|% -0,06
|
|Sterlin
|40,5710
|40,7744
|% 0,48
|
|Frank
|35,5603
|35,7385
|% -0,04
|
|Riyal
|8,6100
|8,6532
|% 0,38
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,59
|25,62
|% 0,66
|
|Platin
|917,47
|918,39
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.024,94
|1.027,63
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,06
|89,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.260,43
|2.260,75
|% 0,66
|