***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon üç günde yatırımcılarımızın özellikle SPKurulu'nun 28.03.2024 tarih ve 2024/17 nolu haftalık bülteninde yer bulan duyuruya istinaden, ilgili Kurul kararının hangi dönemleri kapsadığı ve tutarı hakkında bilgi edinmek istedikleri görülmüştür.İlgili Kurul Karar Bildirimi tarafımıza ulaşmış olup, tarafımıza ulaşan açıklamanın suç duyurusuyla ilgili kısmı aşağıdaki şekildedir"Şirkete ait olan bazı ürünlerin 22.06.2015 – 05.12.2017 döneminde faturasız satılması neticesinde Şirketin malvarlığının ticari hayatın basiret ve dürüstlük ilkelerine aykırı olarak faiz hariç en az 638.826,58 TL tutarında azaltılması eyleminin SPKn'nun 110/1-c maddesinde tanımlanan "Güveni kötüye kullanma ve sahtecilik" suçunu oluşturduğu kanaatine varılmış ve suç teşkil eden bahse konu eylemlerden sorumlu olduğu değerlendirilen ve bu eylemlerden menfaat temin eden Şirketin yönetim kurulu başkanı Ali ÇAKIROĞLU hakkında SPKn'nun 110/1-c maddesi kapsamında işlem yapılmak üzere SPKn'nun 115 inci maddesi uyarınca Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir."Tüm yatırımcılarımızın bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265601BIST