***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
18.04.2023 13:35
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.04.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Anadolu Girişimleri A.Ş ' den şirketimize ulaşan bilgilendirme yazısı aşağıda yer almaktadır
Tahsisli sermaya artırımına iştirak edecek ana yatırımcı olarak, son iki günde yaşanan agrasif fiyat hareketine bağlı olarak bugün Balatacılar Balatacılık A.Ş paylarında 18.49 -18.50 TL fiyat aralığından toplamda 57.500 adet satış yapılmıştır. Bununla beraber ilgili pay satış işleminden Anadolu Girişimleri A.Ş herhangi bir menfaat elde etmeyecek olup, pay satışı neticesinde elde edilen tutarın tamamı tahsisli sermaye artırım sürecinde işletme sermayesi olarak Balatacılar Balatacılık A.Ş 'nin kullanımına sunulacaktır.
Tüm yatırımcılarımıza sayg ile duyurulur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139647
BIST
16:355.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -21,50
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.105
En Düşük
5.028
16:3519,4046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 20,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0300
|
19,6779
En Düşük
19,3667
16:3521,2910
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0992
|Açılış
|: 21,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,6002
En Düşük
21,1634
16:351.244,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,74
|Açılış
|: 1.244,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,74
|
1.267,19
En Düşük
1.242,03
BIST En Aktif Hisseler16:31
|BRSAN
|133,10
|291.326.942
|% 10,00
|
|CVKMD
|153,60
|27.981.005
|% 9,95
|
|ONCSM
|96,10
|87.156.666
|% 9,95
|
|KOPOL
|35,82
|14.260.336
|% 9,94
|
|SMART
|8,52
|35.697.403
|% 9,94
|
|IMASM
|57,15
|44.761.314
|% -9,91
|
|LIDER
|99,20
|49.817.268
|% -8,15
|
|BALAT
|15,49
|1.092.308
|% -6,97
|
|SNKRN
|25,30
|742.630
|% -5,95
|
|KLRHO
|27,76
|81.031.614
|% -5,90
|
|KOZAL
|24,38
|6.748.587.697
|% -1,06
|
|KOZAA
|48,10
|3.084.187.432
|% -2,91
|
|THYAO
|135,80
|2.665.816.456
|% 0,07
|
|EREGL
|34,88
|1.420.939.065
|% -0,74
|
|SISE
|42,56
|1.202.222.577
|% -1,89
|
|KOZAL
|24,38
|6.748.587.697
|% -1,06
|
|EKGYO
|6,73
|731.515.296
|% -1,03
|
|ISCTR
|12,02
|918.763.149
|% 0,08
|
|YKBNK
|10,22
|699.649.946
|% 0,69
|
|KOZAA
|48,10
|3.084.187.432
|% -2,91
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4012
|19,4086
|% 0,09
|
|Euro
|21,2702
|21,2892
|% 0,46
|
|Sterlin
|24,0250
|24,1454
|% 0,50
|
|Frank
|21,5190
|21,6486
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1577
|5,1836
|% 0,17
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.996
|1.996
|0,79
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|2,40
|
|Cumhuriyet
|8.816
|8.949
|62,00
|
|Tam
|8.826
|8.954
|16,00
|
|Yarım
|4.310
|4.377
|8,00
|
|Çeyrek
|2.155
|2.189
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,97
|25,01
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|15,58
|15,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|-0,06
|