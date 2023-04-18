***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçePay Alım Satım BildirimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiPay Alım Satım BilgileriAçıklamalarAnadolu Girişimleri A.Ş ' den şirketimize ulaşan bilgilendirme yazısı aşağıda yer almaktadırTahsisli sermaya artırımına iştirak edecek ana yatırımcı olarak, son iki günde yaşanan agrasif fiyat hareketine bağlı olarak bugün Balatacılar Balatacılık A.Ş paylarında 18.49 -18.50 TL fiyat aralığından toplamda 57.500 adet satış yapılmıştır. Bununla beraber ilgili pay satış işleminden Anadolu Girişimleri A.Ş herhangi bir menfaat elde etmeyecek olup, pay satışı neticesinde elde edilen tutarın tamamı tahsisli sermaye artırım sürecinde işletme sermayesi olarak Balatacılar Balatacılık A.Ş 'nin kullanımına sunulacaktır.Tüm yatırımcılarımıza sayg ile duyurulur.Pay Alım Satım Bilgileriİşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1139647BIST