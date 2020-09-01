***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.09.2020 15:47
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 12.165.862
Ulaşılacak Sermaye (TL) 24.331.724
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BALAT, TREBLTA00012 12.165.862 12.165.862,000 100,00000 1,00
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 12.165.862 12.165.862,000 100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan payların taahhüdüne ilişkin bir karar alınmamıştır.
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
01.09.2020 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan Sermaye Artış Kararı ekte PDF olarak sunulmuştur.
Tüm yatırımcılara duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BALATACILAR A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI-01.09.2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872636
BIST