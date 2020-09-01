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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.09.2020 15:47
GÜNCEL HABERLER



***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 12.165.862
Ulaşılacak Sermaye (TL) 24.331.724

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BALAT, TREBLTA00012 12.165.862 12.165.862,000 100,00000 1,00

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 12.165.862 12.165.862,000 100,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan payların taahhüdüne ilişkin bir karar alınmamıştır.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
01.09.2020 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan Sermaye Artış Kararı ekte PDF olarak sunulmuştur.
Tüm yatırımcılara duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BALATACILAR A.Ş. YÖNETİM KURULU KARARI-01.09.2020.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872636


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INTEM 21,78 6.721.362 % 10,00  
PKENT 1.028,50 5.901.917 % 10,00  
FRIGO 38,96 1.187.033 % 9,99  
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Riyal 1,9545 1,9643 % 0,07  
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15:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.989 1.990 21,83  
Altın Gr. 470 470 5,19  
Cumhuriyet 3.119 3.166 30,00  
Tam 3.107 3.186 34,48  
Yarım 1.502 1.541 16,67  
Çeyrek 753 771 8,34  
Gümüş.Ons 28,76 28,79 0,64  
Gümüş Gr. 6,79 6,79 0,14  
B. Petrol 45,82 45,82 0,54  
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