***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artışı başvuru hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2020Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 12.165.862Ulaşılacak Sermaye (TL) 24.331.724Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BALAT, TREBLTA00012 12.165.862 12.165.862,000 100,00000 1,00Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 12.165.862 12.165.862,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan payların taahhüdüne ilişkin bir karar alınmamıştır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Sonucu RedEk AçıklamalarAracı kurumumuz Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından 13.10.2020 tarih ve 142 sayılı yazı ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'nayapılan sermaye artış başvurusu olumlu sonuçlanmamıştır.Yatırımcılarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/898569BIST