***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 04.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 12.165.862Ulaşılacak Sermaye (TL) 24.331.724Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BALAT, TREBLTA00012 12.165.862 12.165.862,000 100,00000 1,00Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 12.165.862 12.165.862,000 100,00000Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan payların taahhüdüne ilişkin bir karar alınmamıştır.Para Birimi TRYEk Açıklamalar04.06.2021 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan Sermaye Artış Kararı ekte PDF olarak sunulmuştur.Tüm yatırımcılara duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 BALATACILAR A.Ş. 2021 SERMAYE ARTIŞI YÖNETİM KURULU KARARI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940226BIST