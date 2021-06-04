***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
04.06.2021 18:12
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 12.165.862
Ulaşılacak Sermaye (TL) 24.331.724
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BALAT, TREBLTA00012 12.165.862 12.165.862,000 100,00000 1,00
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 12.165.862 12.165.862,000 100,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan payların taahhüdüne ilişkin bir karar alınmamıştır.
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
04.06.2021 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan Sermaye Artış Kararı ekte PDF olarak sunulmuştur.
Tüm yatırımcılara duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 BALATACILAR A.Ş. 2021 SERMAYE ARTIŞI YÖNETİM KURULU KARARI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940226
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