***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 12.165.862Ulaşılacak Sermaye (TL) 13.377.187Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BALAT, TREBLTA00012 12.165.862 1.211.325 9,95675 BALAT, TREBLTA00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 12.165.862 1.211.325,000 9,95675Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Ali Penah Bozyiğit 437.229. TL , Mehmet Ömer Akad 331.387. TL , Ayşe Şen 20.723. TL ve Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. 421.686. TLBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 06Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.01.2022SPK Başvuru Tarihi 24.12.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 10.01.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 21.01.2022Ek AçıklamalarTahsisli Sermaye Artırımına ilişkin olarak 13.377.187,30 TL çıkarılmış sermayenin 21.01.2022 Tarihinde Sayı: 10500 , Sayfa : 296 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil işlemleri tamamlanmıştır.Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995666BIST