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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

21.01.2022 17:48
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bi


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 31.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 12.165.862
Ulaşılacak Sermaye (TL) 13.377.187

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BALAT, TREBLTA00012 12.165.862 1.211.325 9,95675 BALAT, TREBLTA00012 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 12.165.862 1.211.325,000 9,95675

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Ali Penah Bozyiğit 437.229. TL , Mehmet Ömer Akad 331.387. TL , Ayşe Şen 20.723. TL ve Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. 421.686. TL

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 06
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 24.12.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 10.01.2022
SPK Başvuru Tarihi 24.12.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 10.01.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 21.01.2022

Ek Açıklamalar
Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin olarak 13.377.187,30 TL çıkarılmış sermayenin 21.01.2022 Tarihinde Sayı: 10500 , Sayfa : 296 Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil işlemleri tamamlanmıştır.
Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995666


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