***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.377.187,3Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.500.000,3Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BALAT, TREBLTA00012 13.377.187,3 12.122.813,000 90,62303 1,00 BALAT, TREBLTA00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 13.377.187,3 12.122.813,000 90,62303Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama EKTE BULUNAN YK KARARININ 6. MADDESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.Para Birimi TRYEk Açıklamalar24.08.2022 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan Sermaye Artış Kararı ekte PDF olarak sunulmuştur.Tüm yatırımcılara duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 YK SERMAYE ARTIŞ KARARI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058330BIST