***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.08.2022 16:02
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.377.187,3
Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.500.000,3
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BALAT, TREBLTA00012 13.377.187,3 12.122.813,000 90,62303 1,00 BALAT, TREBLTA00012 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.377.187,3 12.122.813,000 90,62303
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama EKTE BULUNAN YK KARARININ 6. MADDESİNDE BELİRTİLMİŞTİR.
Para Birimi TRY
Ek Açıklamalar
24.08.2022 Tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan Sermaye Artış Kararı ekte PDF olarak sunulmuştur.
Tüm yatırımcılara duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 YK SERMAYE ARTIŞ KARARI.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058330
BIST