***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK'ya Başvuru Yapılması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK'ya Başvuru Yapılması.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.377.187,3Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.500.000,3Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BALAT, TREBLTA00012 13.377.187,3 12.122.813,000 90,62303 1,00 BALAT, TREBLTA00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 13.377.187,3 12.122.813,000 90,62303Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay olması durumunda kalacak olan bakiye tutarının tamamı 9.600.000,00 TL tutarındaki sermaye avansından karşılanacaktır.Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 05.09.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayEk AçıklamalarŞirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'inci maddesinin Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.377.187,30 TL tutarlı çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %90,62303 oranında olmak üzere 12.122.813 TL artırılarak 25.500.000,30 TL'ye yükseltilmesine karar verilmişti.Bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.09.2022 tarihi itibarıyla bugün başvuruda bulunulmuştur.Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060269BIST