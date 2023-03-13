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***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.03.2023 14:25
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bi


***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Başvuru sonucu reddedilmiştir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.08.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.377.187,3
Ulaşılacak Sermaye (TL) 25.500.000,3

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BALAT, TREBLTA00012 13.377.187,3 12.122.813,000 90,62303 1,00 BALAT, TREBLTA00012 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.377.187,3 12.122.813,000 90,62303

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan pay olması durumunda kalacak olan bakiye tutarının tamamı 9.600.000,00 TL tutarındaki sermaye avansından karşılanacaktır.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 05.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Red
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Hisse Senetleri" başlıklı 6'inci maddesinin Yönetim Kuruluna vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 50.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 13.377.187,30 TL tutarlı çıkarılmış sermayenin tamamı nakden karşılanmak suretiyle %90,62303 oranında olmak üzere 12.122.813 TL artırılarak 25.500.000,30 TL'ye yükseltilmesine karar verilmişti.
Bedelli sermaye artırımına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.09.2022 tarihi itibarıyla bugün başvuruda bulunulmuştur.
Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123429


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VKING 40,12 22.589.032 % 9,98  
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Altın Gr. 1.157 1.157 16,70  
Cumhuriyet 7.805 7.923 130,00  
Tam 7.837 7.886 256,00  
Yarım 3.829 3.859 125,00  
Çeyrek 1.914 1.930 63,00  
Gümüş.Ons 21,55 21,58 1,04  
Gümüş Gr. 13,05 13,07 0,55  
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