***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.01.2024 12:52
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 13.377.187,3
Ulaşılacak Sermaye (TL) 13.878.486,97
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BALAT, TREBLTA00012 13.377.187,3 501.299,67 3,74742 BALAT, TREBLTA00012 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 13.377.187,3 501.299,670 3,74742
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Ali Penah Bozyiğit 69.253,62 TL , Mehmet Ömer Akad 78.908,28 TL , Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. 37.133,31 TL ve Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. 316.004,46 TL
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 06
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.12.2023
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.12.2023
SPK Başvuru Tarihi 09.11.2023
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 10.11.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Sermaye Tescil Tarihi 17.01.2024
Ek Açıklamalar
Tahsisli Sermaye Artırımına ilişkin olarak 13.878.486,97 TL çıkarılmış sermayenin 17.01.2024 tarihli Sayı: 11002 , Sayfa : 58
Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil ve İlan işlemleri tamamlanmıştır.
Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulur
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Balatacılar 17012024 ttsg tescil ilan.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241028
BIST