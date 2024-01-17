***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Tahsisli Sermaye Artırımı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.04.2023Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000Mevcut Sermaye (TL) 13.377.187,3Ulaşılacak Sermaye (TL) 13.878.486,97Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BALAT, TREBLTA00012 13.377.187,3 501.299,67 3,74742 BALAT, TREBLTA00012 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 13.377.187,3 501.299,670 3,74742Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Ali Penah Bozyiğit 69.253,62 TL , Mehmet Ömer Akad 78.908,28 TL , Pareto Teknoloji Yatırımları A.Ş. 37.133,31 TL ve Anadolu Girişimleri Finansal Danışmanlık A.Ş. 316.004,46 TLBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 06Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.12.2023Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 22.12.2023SPK Başvuru Tarihi 09.11.2023SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 10.11.2023Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PaySermaye Tescil Tarihi 17.01.2024Ek AçıklamalarTahsisli Sermaye Artırımına ilişkin olarak 13.878.486,97 TL çıkarılmış sermayenin 17.01.2024 tarihli Sayı: 11002 , Sayfa : 58Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde Tescil ve İlan işlemleri tamamlanmıştır.Tüm Yatırımcılara saygı ile duyurulurEklenen DökümanlarEK: 1 Balatacılar 17012024 ttsg tescil ilan.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241028BIST