***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.05.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesinin 1.fıkrasına istinaden hazırlanan ve Şirketin 05.10.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" güncellenerek ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199849BIST