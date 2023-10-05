***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
05.10.2023 11:17
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.05.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33.maddesinin 1.fıkrasına istinaden hazırlanan ve Şirketin 05.10.2023 tarih ve 2023/13 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan "Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fon Kullanım Yerlerine İlişkin Rapor" güncellenerek ekte yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199849
BIST
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14:248.205
En Düşük
|Değişim
|: -1,53%
|| -127,76
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.333
|
8.180
En Yüksek
8.451
14:2427,5607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0320
|Açılış
|: 27,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6300
|
27,6008
En Düşük
27,3729
14:2429,0765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0904
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3768
En Düşük
28,8849
14:241.613,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.613,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,49
|
1.621,48
En Düşük
1.603,34
BIST En Aktif Hisseler14:24
|BFREN
|8.970,60
|28.598.273
|% 10,00
|
|TETMT
|2.228,90
|20.500.591
|% 10,00
|
|TARKM
|510,90
|88.000.481
|% 9,99
|
|QNBFL
|738,70
|3.802.089
|% 9,99
|
|QNBFB
|324,00
|10.648.260
|% 9,98
|
|REEDR
|21,64
|340.979.483
|% -9,98
|
|MANAS
|10,98
|167.452.858
|% -8,88
|
|COSMO
|169,40
|55.461.574
|% -8,83
|
|BRKVY
|59,55
|45.100.849
|% -8,67
|
|ALCAR
|1.195,60
|173.495.460
|% -8,17
|
|THYAO
|234,20
|5.146.951.129
|% -1,80
|
|TUPRS
|146,60
|4.027.209.421
|% -0,81
|
|ZOREN
|6,58
|3.620.767.639
|% -6,13
|
|PETKM
|22,00
|3.476.317.723
|% 0,00
|
|YKBNK
|18,07
|3.120.570.488
|% 0,11
|
|ZOREN
|6,58
|3.620.767.639
|% -6,13
|
|EKGYO
|7,91
|2.264.919.831
|% -1,12
|
|YKBNK
|18,07
|3.120.570.488
|% 0,11
|
|PETKM
|22,00
|3.476.317.723
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,27
|201.018.260
|% -1,55
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5430
|27,5607
|% 0,12
|
|Euro
|29,0624
|29,0765
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,3442
|33,5114
|% 0,01
|
|Frank
|29,9825
|30,1631
|% 0,20
|
|Riyal
|7,3246
|7,3613
|% -0,00
|
|14:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.822
|1.822
|0,42
|
|Altın Gr.
|1.615
|1.615
|1,24
|
|Cumhuriyet
|11.100
|11.268
|-12,00
|
|Tam
|10.863
|10.960
|-42,00
|
|Yarım
|5.448
|5.497
|-21,00
|
|Çeyrek
|2.716
|2.748
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,08
|21,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|18,69
|18,72
|0,08
|
|B. Petrol
|84,34
|84,34
|-1,47
|
Seans Raporu
14:24
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14:39YEOTK
Yüzde -4.98 oranında düşüşle 232.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 312, 685 adet işlem
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14:38ARZUM
Yüzde -4.73 oranında düşüşle 52.40 lira fiyatla işlem gören hissede 557, 674 adet işlem
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14:37AKFYE
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 18.39 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 820, 402 adet işlem
-
14:36XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -154, 76 kaybederek (% -1.77 ) 8, 569
-
14:36XU100
Endeks 8, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 8 altında . İşlem hacmi 85, 913.00 milyon TL de