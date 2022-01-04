***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriÜretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Bağlı Orataklığımız BERKA BALATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'ye ait Selvilitepe OSB Mahallesi, 1071 Cadde, No: 12 / 12 A - 1. Turgutlu OSB - Turgutlu - MANİSASermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Hamiline 0,50 TRY 13377187.3 TRY 100 YOKTUR İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviALİ ÇAKIROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Serbest Muhasebeci Mali Müşavir 15.05.2017 İcrada Görevli GENEL MÜDÜR YOKTUR Evet 0.44 Bağımsız Üye Değil Hayır YOKTURMUSTAFA YAMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Diğer 17.06.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Hayır 0.64 Bağımsız Üye Değil HayırNAFİS SEFA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 09.05.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Hayır Bağımsız Üye Değil HayırYUSUF ALTUN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Diğer 05.12.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Üye Değil HayırSERDAR CEYLAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans / Yatırım Danışmanı 08.12.2021 İcrada Görevli Değil Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988540BIST