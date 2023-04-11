***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/04/2023Karar SayısıSermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı01.01.2022 - 31.12.2022 Dönemine ilişkin Finansal Tablolar ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınan Sorumluluk Beyanı hakkında karar ektedir.Tüm Tatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136541BIST