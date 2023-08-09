***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi08/08/2023Karar Sayısı2023/11Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı01.01.2023-30.06.2023 Dönemine ilişkin Finansal Tablolar ile ilgili Yönetim Kurulu tarafından alınan Sorumluluk beyanı hakkında karar ektedir.Tüm yatırımcılara duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1182975BIST