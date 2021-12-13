***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
13.12.2021 14:17
***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.12.2021 Tarih ve 2021 / 22 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı' nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyeleri' nden Yusuf Altun ve Serdar Ceylan Denetim Komitesi Üyeliği'ne seçilmişlerdir.
Tüm Yatırımcılara duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982889
BIST
14:382.174
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 15,91
|Açılış
|: 2.191
|
|Önceki Kapanış
|: 2.158
|
2.195
En Düşük
2.146
14:3814,6850
En Yüksek
|Değişim
|: 2,01%
|| 0,2887
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3800
|
14,7632
En Düşük
14,3636
14:3816,5621
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,3495
|Açılış
|: 16,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2200
|
16,6400
En Düşük
16,1749
14:38837,08
En Yüksek
|Değişim
|: 2,13%
|| 17,46
|Açılış
|: 836,27
|
|Önceki Kapanış
|: 819,62
|
839,43
En Düşük
817,58
BIST En Aktif Hisseler14:38
|DOGUB
|3,85
|3.282.269
|% 10,00
|
|TETMT
|275,00
|5.961.227
|% 10,00
|
|PKENT
|5.512,10
|3.665.343
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|17.263.010
|% 9,99
|
|EPLAS
|26,28
|15.893.565
|% 9,96
|
|SODSN
|32,68
|818.174
|% -9,97
|
|CASA
|129,70
|733.664
|% -9,30
|
|BASCM
|11,75
|135.650
|% -7,84
|
|MMCAS
|4,02
|2.937.370
|% -7,16
|
|ATLAS
|1,35
|5.042.411
|% -6,90
|
|THYAO
|24,28
|3.485.327.889
|% 7,53
|
|GARAN
|12,18
|2.618.657.067
|% 0,16
|
|KRDMD
|11,89
|2.272.399.770
|% 1,71
|
|SISE
|16,29
|1.954.706.729
|% -1,81
|
|PETKM
|10,39
|1.538.004.989
|% 2,47
|
|EKGYO
|2,74
|1.144.733.716
|% 1,86
|
|TSKB
|1,72
|651.909.187
|% 1,18
|
|YKBNK
|3,90
|1.452.531.762
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,23
|374.680.182
|% -2,38
|
|GARAN
|12,18
|2.618.657.067
|% 0,16
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6736
|14,6850
|% 2,01
|
|Euro
|16,5400
|16,5621
|% 2,16
|
|Sterlin
|19,4448
|19,5424
|% 2,47
|
|Frank
|15,8561
|15,9516
|% 2,24
|
|Riyal
|3,9111
|3,9307
|% 2,23
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.769
|-2,61
|
|Altın Gr.
|836
|837
|16,99
|
|Cumhuriyet
|5.537
|5.621
|129,00
|
|Tam
|5.518
|5.662
|139,10
|
|Yarım
|2.667
|2.739
|67,29
|
|Çeyrek
|1.338
|1.369
|33,65
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,77
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,31
|0,14
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|-1,04
|
Seans Raporu
14:38
daha fazla
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14:48INVEO
Yüzde 6.52 oranında artışla 32.98 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 391, 135 adet işlem
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14:45XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 67 artarak (% 1.02 ) 1, 944
-
14:45
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, EUHOL, VANGD, PKENT, DOGUB, TETMT, DOBUR, NIBAS
-
14:45
FONET, ISKUR, GUBRF değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:45
OYLUM, OSMEN, QUAGR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında