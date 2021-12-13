***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***BALAT*** BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.12.2021 Tarih ve 2021 / 22 Sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı' nda alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyeleri' nden Yusuf Altun ve Serdar Ceylan Denetim Komitesi Üyeliği'ne seçilmişlerdir.Tüm Yatırımcılara duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982889BIST